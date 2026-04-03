Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 00.54 WIB

Misi Bangkit Persija: Macan Kemayoran Targetkan Kemenangan Lawan Bhayangkara FC

Skuad Persija Jakarta saat sesi latihan jelang lanjutan Super League 20252026. (Persija)

JawaPos.com– Persija Jakarta datang dengan tekad kuat saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laga akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Laga super league lawan Bhayangkara FC ini menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran untuk kembali ke jalur kemenangan. Dalam dua pertandingan terakhir, Persija harus puas dengan hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk memperbaiki performa, terutama dalam hal konsistensi permainan sepanjang laga lanjutan super league. Manajer tim Persija Ardhi Tjahjoko menegaskan kondisi tim jelang lawan Bhayangkara FC saat ini siap untuk bangkit.

Menurut Ardhi, hasil yang kurang maksimal sebelumnya justru memacu semangat seluruh elemen tim. Dia melihat adanya peningkatan dalam intensitas latihan serta komitmen para pemain dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tandang ini.

”Dua hasil terakhir tentu menjadi catatan bagi kami. Tapi saya melihat respons tim sangat positif. Para pemain menunjukkan semangat dan komitmen tinggi selama persiapan,” ujar Ardhi dikutip dari ileague.id.

Persija tak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mental bertanding. Ardhi menilai keberanian dan rasa tanggung jawab pemain di lapangan akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal.

Dia berharap para pemain bisa tampil lepas tanpa beban, namun tetap disiplin dalam menjalankan strategi. Dalam laga ini, Persija diprediksi akan menghadapi tekanan dari tuan rumah yang tengah dalam tren positif.

Namun, pengalaman dan kualitas skuad diharapkan mampu menjadi pembeda. Ardhi juga menegaskan pentingnya menjaga fokus sejak menit awal hingga akhir pertandingan.

Selain itu, dukungan dari suporter setia, Jakmania, menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Meski bermain di kandang lawan, semangat dukungan tersebut diharapkan tetap terasa dan mampu mendorong performa tim di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
