Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 00.52 WIB

Bhayangkara FC vs Persija: Frengky Missa Siap Tampil dengan Performa Terbaik Lawan Mantan Klubnya

Frenky Missa siap berduel dengan sahabatnya di skuad Persija Jakarta. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Pekan ke-26 Super League 2025/2026 akan menghadirkan laga penuh emosi bagi bek sayap Bhayangkara Presisi Lampung FC, Frengky Missa. 

Pemain berusia 22 tahun itu dijadwalkan menghadapi mantan klubnya, Persija Jakarta, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4).

Pertemuan ini bukan sekadar laga biasa bagi Frengky. Selain membawa misi tim untuk meraih tiga poin, ia juga dihadapkan pada kenangan bersama klub yang pernah membesarkan namanya.

Meski demikian, Frengky menegaskan dirinya tetap profesional dan siap memberikan performa terbaik untuk Bhayangkara FC.

Ia mengaku telah memanfaatkan waktu jeda kompetisi dengan maksimal. Latihan intensif dilakukan untuk menjaga kondisi fisik sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi salah satu tim kuat di liga.

“Persiapan saya baik. Ada waktu cukup panjang sebelum lawan Persija, jadi saya manfaatkan untuk latihan dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin,” ujar Frengky dikutip dari ileague.id.

Menariknya, laga ini juga berpotensi mempertemukan Frengky dengan sahabat dekatnya di Persija, Doni Tri Pamungkas. 

Keduanya dikenal memiliki hubungan yang cukup akrab sejak masih berada di lingkungan yang sama. Namun, Frengky belum bisa memastikan apakah mereka akan berduel langsung di lapangan.

Hal itu tidak lepas dari fleksibilitas posisi yang dimilikinya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia kerap dimainkan di sisi kiri pertahanan, meski juga mampu beroperasi di sayap kanan.

Editor: Edi Yulianto
