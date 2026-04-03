Sidibe On Fire, Bhayangkara FC Optimistis Taklukkan Persija di Lampung

JawaPos.com - Aura optimisme tengah menyelimuti skuad Bhayangkara Presisi Lampung FC jelang laga big match pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Tim berjuluk The Guardians itu akan menjamu Persija Jakarta di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

Penyerang andalan mereka, Moussa Sidibe, memastikan dirinya dan tim dalam kondisi siap tempur. Ia menyebut seluruh pemain tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai mencatat lima kemenangan beruntun dalam beberapa laga terakhir.

Meski sedang dalam tren positif, Sidibe menegaskan timnya tidak ingin terlena. Fokus utama Bhayangkara FC tetap mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Kami datang dengan kepercayaan diri, tapi tetap harus rendah hati. Target kami jelas, menang di depan pendukung sendiri,” ujar Sidibe dikutip dari ileague.id.

Laga ini juga menjadi momentum pembalasan setelah Bhayangkara FC kalah telak 0-3 dari Persija pada putaran pertama. Namun, Sidibe menilai situasi saat ini sudah jauh berbeda, terutama dari segi performa tim.

Menurutnya, kompetisi di putaran kedua selalu menghadirkan dinamika baru. Ia percaya Bhayangkara FC kini tampil lebih solid dan siap memberikan perlawanan yang lebih kuat.

“Putaran kedua selalu berbeda. Kami sudah belajar dari kekalahan sebelumnya, tapi pertandingan nanti adalah cerita baru. Kami fokus pada persiapan,” jelasnya.