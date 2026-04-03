Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 00.45 WIB

Sidibe On Fire, Bhayangkara FC Optimistis Taklukkan Persija di Lampung

Winger Bhayangkara FC Moussa Sidibe menghasilkan 6 gol dalam 8 laganya. (Istimewa)

JawaPos.com - Aura optimisme tengah menyelimuti skuad Bhayangkara Presisi Lampung FC jelang laga big match pekan ke-26 Super League 2025/2026. 

Tim berjuluk The Guardians itu akan menjamu Persija Jakarta di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

Penyerang andalan mereka, Moussa Sidibe, memastikan dirinya dan tim dalam kondisi siap tempur. Ia menyebut seluruh pemain tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai mencatat lima kemenangan beruntun dalam beberapa laga terakhir.

Meski sedang dalam tren positif, Sidibe menegaskan timnya tidak ingin terlena. Fokus utama Bhayangkara FC tetap mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Kami datang dengan kepercayaan diri, tapi tetap harus rendah hati. Target kami jelas, menang di depan pendukung sendiri,” ujar Sidibe dikutip dari ileague.id.

Laga ini juga menjadi momentum pembalasan setelah Bhayangkara FC kalah telak 0-3 dari Persija pada putaran pertama. Namun, Sidibe menilai situasi saat ini sudah jauh berbeda, terutama dari segi performa tim.

Menurutnya, kompetisi di putaran kedua selalu menghadirkan dinamika baru. Ia percaya Bhayangkara FC kini tampil lebih solid dan siap memberikan perlawanan yang lebih kuat.

“Putaran kedua selalu berbeda. Kami sudah belajar dari kekalahan sebelumnya, tapi pertandingan nanti adalah cerita baru. Kami fokus pada persiapan,” jelasnya.

Secara individu, performa Sidibe musim ini memang sedang menanjak. Ia telah mencatatkan enam gol dan lima assist dari delapan pertandingan, menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di lini depan.

Artikel Terkait
Bek Rasa Winger! Bruno Tubarao Catat 81 Persen Dribble Sukses Jelang Persija Jakarta Lawan Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Rasa Winger! Bruno Tubarao Catat 81 Persen Dribble Sukses Jelang Persija Jakarta Lawan Bhayangkara FC

03 April 2026, 02.36 WIB

Persija Jakarta Kejar Gelar, Ujian Berat Menanti saat Lawan Bhayangkara FC di Lampung - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Kejar Gelar, Ujian Berat Menanti saat Lawan Bhayangkara FC di Lampung

03 April 2026, 01.52 WIB

Absennya Ryo Matsumura dan Allan Cardozo Jadi Pukulan Telak Bhayangkara FC Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Absennya Ryo Matsumura dan Allan Cardozo Jadi Pukulan Telak Bhayangkara FC Lawan Persija Jakarta

03 April 2026, 00.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

