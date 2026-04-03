Tak Sabar Hadapi sang Mantan Persija, Frengky Missa Siap Berduel dengan Doni Tri Pamungkas

JawaPos.com – Pekan ke-26 Super League 2025/2026 akan menyajikan laga emosional bagi bek sayap Bhayangkara Presisi Lampung FC, Frengky Missa. Tim berjuluk The Guardians tersebut dijadwalkan menjamu mantan klub Frengky, Persija Jakarta, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4).

Menjelang laga krusial ini, Frengky Missa menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal. Pemain asal Soe, NTT, ini mengaku telah memanfaatkan waktu jeda pertandingan dengan sangat baik untuk mengasah kemampuan dan fisik demi menghadapi gempuran skuad Macan Kemayoran.

"Persiapan saya baik. Ada waktu banyak buat persiapan sebelum lawan Persija, jadi saya memanfaatkan dengan baik berlatih mempersiapkan diri untuk hadapi Persija," ujar Frengky.

Laga ini juga membuka peluang bagi Frengky untuk berduel langsung dengan sahabat dekatnya di Persija, Doni Tri Pamungkas. Namun, Frengky mengaku belum mengetahui secara pasti di posisi mana ia akan diturunkan pelatih, mengingat fleksibilitasnya yang bisa bermain di kedua sisi sayap.

"Kalau untuk bertemu Doni (Doni Tri Pamungkas), saya dan Doni punya hubungan yang sangat baik dan dekat. Tapi, kalau untuk bertemu di lapangan belum tahu, karena saya beberapa pertandingan juga main bek kiri. Jadi belum tahu apakah saya main sayap kanan dan ketemu Doni atau saya main di bek kiri," tambahnya.

Sejak kepindahannya dari Persija ke Bhayangkara FC secara permanen pada musim 2024/2025, Frengky telah menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan sekaligus opsi serangan sayap bagi Bhayangkara FC. Pertemuan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim membutuhkan poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Super League.