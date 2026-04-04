Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 20.27 WIB

Jelang Lawan PSM, Persis Solo Percaya Diri Lanjutkan Tren Tak Terkalahkan

Kiper Persis Solo M. Riyandi. (Istimewa)

JawaPos.com–Penjaga gawang Persis Solo Muhammad Riyandi memastikan timnya sudah siap menghadapi laga penting pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa dijadwalkan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (4/4) sore.

Riyandi menyadari pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Namun, dia menegaskan tim telah melakukan persiapan maksimal untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah.

”Meskipun laga lawan PSM bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Kami berharap bisa bermain sesuai instruksi pelatih dan membawa pulang tiga poin,” ujar Riyandi dikutip dari ileague.id.

Secara performa, Persis menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir. Dari enam pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan dua kemenangan dan empat hasil imbang.

Hasil ini menjadi sinyal positif setelah sebelumnya sempat terpuruk cukup lama di zona degradasi. Dua kemenangan penting bahkan diraih dalam tiga laga terakhir, yakni saat mengalahkan Persik Kediri 2-1 dan menundukkan Bali United FC dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan. Tren ini diharapkan bisa berlanjut saat menghadapi PSM.

Kontribusi Riyandi di bawah mistar juga cukup signifikan musim ini. Kiper berpostur 186 cm itu telah tampil dalam 17 pertandingan dengan total 1.441 menit bermain. Dia mencatat empat clean sheet dan kebobolan 31 gol sejauh ini.

Meski mulai menunjukkan perbaikan, posisi Persis di klasemen masih belum aman. Hingga pekan ke-25, mereka berada di peringkat ke-15, hanya satu tingkat di atas zona degradasi.

Poin yang dikoleksi juga masih rawan, yakni 20 angka jumlah yang sama dengan Madura United FC di posisi ke-16 dan Semen Padang FC di peringkat ke-17. Situasi ini membuat Persis tidak boleh lengah sedikit pun. Selisih poin yang tipis membuat persaingan di papan bawah semakin ketat, terlebih PSBS Biak di dasar klasemen juga terus membayangi dengan 18 poin.

Laga melawan PSM Makassar pun menjadi ujian penting sekaligus peluang bagi Persis untuk menjauh dari ancaman degradasi. Konsistensi dan fokus sepanjang pertandingan akan menjadi kunci jika mereka ingin membawa pulang hasil positif dari Parepare.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
