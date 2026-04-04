Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 21.24 WIB

PSS Sleman Incar Kemenangan atas Persipal FC, Ansyari Lubis Minta Tim Tetap Waspada

Ansyari Lubis. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Persipal FC dalam lanjutan pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (4/4) pukul 15.30 WIB. 

Meski berstatus sebagai pemuncak klasemen, skuad Super Elang Jawa memilih untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh lawan.

Saat ini, PSS masih memimpin klasemen sementara Grup 2 dengan koleksi 46 poin. Mereka unggul cukup jauh dari Persipal FC yang berada di dasar klasemen dengan raihan tujuh poin. Namun, jarak dengan para pesaing di papan atas justru menjadi perhatian utama.

Persipura Jayapura membuntuti di posisi kedua dengan 43 poin, disusul PS Barito Putera dengan 42 poin, serta Kendal Tornado FC yang mengoleksi 41 poin. 

Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial bagi PSS untuk menjaga posisi di puncak sekaligus membuka peluang promosi ke kasta tertinggi musim depan.

Pelatih PSS, Ansyari Lubis dikutip dari ileague.id menegaskan bahwa timnya tidak ingin terpeleset di laga yang secara hitungan di atas kertas lebih menguntungkan. Ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan menunjukkan profesionalisme sepanjang pertandingan.

Menurutnya, posisi Persipal FC di papan bawah bukan jaminan laga akan berjalan mudah. Ia justru melihat potensi kejutan selalu ada dalam sepak bola, terutama ketika tim lawan datang dengan motivasi tinggi untuk bangkit.

Ansyari juga menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab dari seluruh pemain di lapangan. Ia ingin anak asuhnya tampil disiplin dan tidak kehilangan konsentrasi, terutama dalam momen-momen penting pertandingan.

Soal target, pelatih berpengalaman itu memilih untuk tidak terlalu memikirkan jumlah gol yang harus dicetak. 

Editor: Banu Adikara
