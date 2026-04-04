Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
04 April 2026, 21.15 WIB

Alvaro Arbeloa Bakal Turunkan Tim Terbaik saat Real Madrid Hadapi Mallorca

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid. (Dok. Instagram/@arbeloa)

JawaPos.com - Alvaro Arbeloa menyiapkan tim terbaiknya saat Real Madrid menghadapi Mallorca di Liga Spanyol pekan ke-30. Laga tersebut bakal dimainkan di Son Moix, Sabtu (4/4) pukul 21.15 WIB.

Real Madrid mendapatkan kabar baik dari pemainnya setelah jeda internasional. Mereka kembali dengan kondisi yang sehat dengan selalu diberikan menit bermain bersama tim nasionalnya.

"Para pemain telah kembali dengan baik dari pertandingan internasional mereka. Untungnya, semua orang selamat dan sehat, yang merupakan tujuan utama ketika mereka pergi bersama tim nasional mereka. Bagi sebagian besar, ini merupakan pengalaman positif, mendapatkan waktu bermain dan tampil di level tinggi," kata Alvaro Arbeloa saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Real Madrid, Sabtu (4/4).

Pelatih yang juga legenda klub tersebut menegaskan bahwa Real Madrid sudah sangat fokus menghadapi laga besok. Meskipun demikian, bermain di kandang Mallorca akan menjadi laga yang berat.

"Kami yang tetap di sini telah bekerja keras dan dengan baik. Kami siap dan fokus pada pertandingan besok, pada tantangan yang akan dihadirkan melawan lawan yang sangat kuat di kandang dan membutuhkan poin sama seperti kami. Tidak akan mudah bermain tandang setelah jeda. Kami memiliki sembilan final tersisa di La Liga , dan besok (hari ini) adalah yang pertama," lanjut Alvaro Arbeloa.

Tim terkuat akan dimainkan Arbeloa di laga nanti. Bahkan, untuk dua laga berikutnya melawan Bayern Munchen dan Girona. Yang pasti, para pemain akan mendapatkan menit bermain di laga-laga tersebut.

"Saya berencana menurunkan tim terkuat saya untuk memenangkan pertandingan, seperti yang selalu saya lakukan. Jelas kita memiliki tiga pertandingan yang sangat menuntut dalam enam hari, karena mulai sekarang hingga akhir musim kita tidak punya ruang untuk kesalahan dan kita bermain untuk setiap kompetisi di setiap pertandingan," jelas Arbeloa.

"Besok (hari ini) kita akan menurunkan tim terbaik yang mungkin, kita akan melakukannya lagi pada hari Selasa, dan juga pada hari Jumat. Ini banyak pertandingan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kita memiliki skuad dengan pemain-pemain yang luar biasa. Kita akan membutuhkan mereka semua, dan itu semakin jelas. Setiap pemain mendapatkan momennya, menit bermainnya, dan peran pentingnya. Masing-masing dari mereka sangat penting dalam dua bulan saya berada di sini, dan itu akan terus sama besok, Selasa, Jumat, Rabu depan... Kita memiliki banyak pertandingan sekarang, dan saya yakin akan ada peluang bagi semua orang," imbuh pelatih 43 tahun tersebut.

Real Madrid berusaha untuk memenangkan laga melawan Mallorca. Sebab, dengan tambahan tiga poin mereka akan terus menempel ketat Barcelona di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore