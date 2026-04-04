Paspor Gate Liga Belanda Meledak! Kronologi Lengkap yang Seret Pemain Diaspora Timnas Indonesia

JawaPos.com — Sepak bola Belanda sedang diguncang isu serius yang tak biasa. Bukan soal hasil pertandingan atau persaingan menuju Piala Dunia 2026, melainkan skandal administratif yang dikenal sebagai paspor gate.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyentuh aspek krusial dalam sepak bola modern: identitas pemain.

Sejumlah nama, termasuk pemain diaspora Timnas Indonesia, ikut terseret dalam pusaran polemik yang kini menguji integritas kompetisi.

Awal mula kasus ini mencuat dari protes klub NAC Breda kepada KNVB. Mereka mempertanyakan keabsahan dokumen pemain Go Ahead Eagles, Dean James, usai kekalahan telak 0-6 pada 15 Maret lalu.

Meski protes diajukan, otoritas liga memastikan hasil pertandingan tidak akan diubah. Namun, dari situlah bola liar bergulir dan membuka fakta lebih luas terkait dugaan masalah kewarganegaraan pemain.

Nama Dean James bukan satu-satunya yang terseret. Tiga pemain Indonesia lainnya, yakni Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Tim Geypens, juga masuk dalam daftar bermasalah yang dirilis otoritas imigrasi Belanda.

Mereka tercatat dalam daftar 25 pemain yang mengalami kendala izin kerja menurut Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda.

Situasi ini membuat posisi pemain dan klub menjadi tidak nyaman karena menyangkut legalitas mereka di kompetisi resmi.