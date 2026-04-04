Persebaya vs Persita Hari Ini: Jadwal, Siaran Langsung dan Link Live Streaming Resmi

JawaPos.com - Persebaya Surabaya diharapkan lebih memperkuat pertahanan mereka saat menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu (4/4) mendatang. Laga menarik tersaji pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 saat Persebaya Surabaya menjamu Persita Tangerang.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Duel ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah performa mereka belum konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bajul Ijo tercatat hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir, sebuah catatan yang tentu belum memuaskan bagi tim dengan ambisi papan atas.

Meski demikian, ada kabar positif dari kubu tuan rumah. Beberapa pemain yang sebelumnya absen kini sudah kembali memperkuat tim.

Kehadiran kembali striker asing Bruno Paraiba di lini depan diharapkan mampu menambah daya gedor Persebaya. Selain itu, Malik Risaldi juga sudah siap tampil dan memberikan variasi serangan.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui bahwa laga melawan Persita tidak akan berjalan mudah.

Ia menilai tim lawan mengalami peningkatan performa signifikan dibanding pertemuan sebelumnya. Menurutnya, Persita kini tampil lebih solid, terutama di lini serang yang cukup tajam.

Di sisi lain, Persita Tangerang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka berhasil mengamankan tiga kemenangan.