Prediksi Persebaya vs Persita: Green Force Unggul Statistik, Tapi Laga Diprediksi Ketat

JawaPos.com - Pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang pada pekan ke-26 BRI Super League diprediksi berlangsung sengit. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk menjaga tren positif.

Persebaya datang dengan performa yang belum stabil dalam beberapa laga terakhir. Dari lima pertandingan terakhir, Bajul Ijo hanya mampu meraih satu kemenangan. Inkonsistensi ini tak lepas dari badai cedera serta absennya beberapa pemain kunci akibat akumulasi kartu.

Namun, kondisi tim tuan rumah kini mulai membaik. Sejumlah pemain yang sebelumnya menepi sudah kembali tersedia.

Kehadiran Bruno Paraiba di lini depan diharapkan bisa menambah daya gedor Persebaya. Selain itu, kontribusi Malik Risaldi dan Bruno Moreira juga menjadi faktor penting dalam membangun serangan.

Di sisi lain, Persita justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Carlos Pena menunjukkan performa impresif dengan tiga kemenangan dari lima laga terakhir.

Produktivitas gol mereka juga patut diwaspadai, terutama setelah mencetak delapan gol dalam dua pertandingan terakhir sebelum jeda.

Permainan Persita dikenal agresif dan berani menekan. Mereka tidak ragu memainkan bola dari kaki ke kaki dengan tempo cepat.

Nama Rayco Rodriguez menjadi salah satu pemain kunci yang kerap menjadi pembeda. Selain piawai mencetak gol, ia juga memiliki kemampuan menciptakan peluang bagi rekan setimnya.