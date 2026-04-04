Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 20.44 WIB

Prediksi Persebaya vs Persita: Green Force Unggul Statistik, Tapi Laga Diprediksi Ketat

Persebaya Surabaya hadapi lima laga di April nanti. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang pada pekan ke-26 BRI Super League diprediksi berlangsung sengit. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu malam ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk menjaga tren positif.

Persebaya datang dengan performa yang belum stabil dalam beberapa laga terakhir. Dari lima pertandingan terakhir, Bajul Ijo hanya mampu meraih satu kemenangan. Inkonsistensi ini tak lepas dari badai cedera serta absennya beberapa pemain kunci akibat akumulasi kartu.

Namun, kondisi tim tuan rumah kini mulai membaik. Sejumlah pemain yang sebelumnya menepi sudah kembali tersedia. 

Kehadiran Bruno Paraiba di lini depan diharapkan bisa menambah daya gedor Persebaya. Selain itu, kontribusi Malik Risaldi dan Bruno Moreira juga menjadi faktor penting dalam membangun serangan.

Di sisi lain, Persita justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Carlos Pena menunjukkan performa impresif dengan tiga kemenangan dari lima laga terakhir. 

Produktivitas gol mereka juga patut diwaspadai, terutama setelah mencetak delapan gol dalam dua pertandingan terakhir sebelum jeda.

Permainan Persita dikenal agresif dan berani menekan. Mereka tidak ragu memainkan bola dari kaki ke kaki dengan tempo cepat. 

Nama Rayco Rodriguez menjadi salah satu pemain kunci yang kerap menjadi pembeda. Selain piawai mencetak gol, ia juga memiliki kemampuan menciptakan peluang bagi rekan setimnya.

Secara head to head, Persebaya sebenarnya memiliki catatan yang cukup baik. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka belum pernah kalah dari Persita. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dukungan Magis Bonek dan Bonita Bikin Bruno Paraiba Tersihir! Siap Bertarung Lebih Ganas demi Kalahkan Persija! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dukungan Magis Bonek dan Bonita Bikin Bruno Paraiba Tersihir! Siap Bertarung Lebih Ganas demi Kalahkan Persija!

06 April 2026, 18.50 WIB

Carlos Pena Kecewa! Persita Tangerang Buang Banyak Peluang Saat Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Carlos Pena Kecewa! Persita Tangerang Buang Banyak Peluang Saat Hadapi Persebaya Surabaya

05 April 2026, 20.56 WIB

Jefferson Silva Gacor! Ini Rapor Lengkap Pemain Persebaya Surabaya Usai Bungkam Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Jefferson Silva Gacor! Ini Rapor Lengkap Pemain Persebaya Surabaya Usai Bungkam Persita Tangerang

05 April 2026, 15.40 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore