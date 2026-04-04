Misi Pribadi Teja Paku Alam! Lupakan Romantisme Tanah Kelahiran Demi Lambang Persib Bandung di Dada

JawaPos.com — Laga tandang selalu menyimpan cerita, tetapi bagi Teja Paku Alam, kunjungan Persib Bandung ke markas Semen Padang FC kali ini punya makna lebih dalam. Stadion H Agus Salim, Padang, bukan sekadar venue pertandingan, melainkan tanah kelahiran yang membentuk perjalanan hidupnya.

Namun, romantisme itu harus dikesampingkan ketika peluit pertandingan dibunyikan. Teja datang bukan sebagai anak kampung yang pulang, melainkan benteng terakhir Maung Bandung yang mengemban misi tiga poin.

Persib Bandung memang sedang berada di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Posisi itu belum aman, karena tekanan dari Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta terus mengintai tanpa jeda.

Karena itu, laga melawan Semen Padang FC menjadi krusial dalam menjaga jarak. Setiap poin sangat berarti di fase kompetisi yang semakin ketat dan penuh kejutan ini.

Teja Paku Alam pun menegaskan tidak ada perlakuan khusus meski bermain di kampung halaman sendiri. Baginya, semua pertandingan memiliki bobot yang sama dan harus dimenangkan.

“Sebenarnya sama saja semua pertandingan, karena kita butuh menang ya main di mana pun sama saja semua pertandingan harus menang,” tekad Teja.

Kalimat itu menegaskan profesionalisme yang kini melekat kuat dalam dirinya sebagai penjaga gawang utama Persib Bandung.

Meski secara klasemen Semen Padang FC berada di papan bawah, Teja tidak melihat itu sebagai keuntungan mutlak. Ia memahami betul kompetisi musim ini berjalan dengan dinamika yang sulit ditebak.