Rekomendasi 5 Motor Listrik dengan Performa Tangguh dan Hemat Biaya Operasional Terbaru 2026

JawaPos.com – Pasar motor listrik di Indonesia semakin berkembang, seiring ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong masyarakat mencari alternatif kendaraan yang lebih hemat energi.

Selain dinilai lebih ramah lingkungan, motor listrik juga menawarkan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan motor konvensional berbahan bakar bensin.

Tidak hanya soal efisiensi, motor listrik kini hadir dengan desain futuristik, performa yang semakin bertenaga, serta fitur canggih yang menunjang kenyamanan berkendara.

Hal ini membuat motor listrik semakin diminati, baik untuk kebutuhan mobilitas harian maupun gaya hidup modern di perkotaan.

Seiring perkembangan tersebut, berbagai produsen menghadirkan lini motor listrik terbaru dengan peningkatan signifikan.

Mulai dari jarak tempuh yang lebih jauh, tenaga yang responsif, hingga teknologi baterai yang semakin praktis seperti fitur pengisian cepat dan swap battery.

Dirangkum dari kanal YouTube Situs Gadget, berikut lima rekomendasi motor listrik yang layak dipertimbangkan untuk penggunaan harian maupun kebutuhan mobilitas masa kini:

1. Indomobil Tyranno Indomobil Tyranno menjadi salah satu motor listrik terbaru yang menarik perhatian di pasar otomotif Tanah Air.

Motor ini mengusung desain futuristik bergaya sport dengan garis bodi agresif dan pencahayaan full LED.