Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 15.33 WIB

Rajanya Duel Udara! Guillermo Fernandez Kunci Serangan Semen Padang Kalahkan Persib Bandung

Guillermo Fernandez jadi tumpuan Semen Padang saat menghadapi Persib Bandung di laga krusial Super League 2025/2026. (Semen Padang)

JawaPos.com — Semangat membara tengah menyelimuti striker andalan Semen Padang FC, Guillermo Fernandez, jelang duel panas kontra Persib Bandung. Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian besar bagi Kabau Sirah untuk keluar dari tekanan zona degradasi.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026) malam, Semen Padang FC dihadapkan pada tantangan berat menghadapi tim pemuncak klasemen.

Namun, kepercayaan diri tinggi justru terpancar dari sosok Guillermo Fernandez yang siap menjadi pembeda.

“Kita punya banyak waktu menjalani latihan bersama pelatih baru. Kita sudah siap karena akan menjalani laga besar melawan tim yang bagus. Yang pasti, kami akan berjuang keras. Saya sangat siap dan bersemangat untuk menjalani pertandingan,” kata Guillermo Fernandez.

Ucapan tersebut bukan sekadar formalitas jelang laga, melainkan refleksi dari momentum kebangkitan sang striker.

Guillermo Fernandez baru saja memecah kebuntuan golnya dengan performa impresif saat mencetak dua gol ke gawang PSBS Biak pada pekan sebelumnya.

Dua gol itu menjadi titik balik penting setelah sebelumnya ia sempat mandul sejak didatangkan pada pekan ke-18.

Kini, total dua gol dari enam laga menjadi modal berharga untuk menghadapi Persib Bandung yang dikenal memiliki lini pertahanan solid.

Secara statistik, kontribusi Guillermo Fernandez memang mulai terlihat meski belum sepenuhnya konsisten.

Dari enam pertandingan yang semuanya dijalani sebagai starter dengan total 540 menit bermain, ia mencatat rata-rata 0,3 gol per pertandingan.

Artikel Terkait
Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga

06 April 2026, 06.01 WIB

Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit

06 April 2026, 04.35 WIB

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik - Image
Sepak Bola Indonesia

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik

06 April 2026, 04.24 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

