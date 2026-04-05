Rajanya Duel Udara! Guillermo Fernandez Kunci Serangan Semen Padang Kalahkan Persib Bandung

JawaPos.com — Semangat membara tengah menyelimuti striker andalan Semen Padang FC, Guillermo Fernandez, jelang duel panas kontra Persib Bandung. Laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian besar bagi Kabau Sirah untuk keluar dari tekanan zona degradasi.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026) malam, Semen Padang FC dihadapkan pada tantangan berat menghadapi tim pemuncak klasemen.

Namun, kepercayaan diri tinggi justru terpancar dari sosok Guillermo Fernandez yang siap menjadi pembeda.

“Kita punya banyak waktu menjalani latihan bersama pelatih baru. Kita sudah siap karena akan menjalani laga besar melawan tim yang bagus. Yang pasti, kami akan berjuang keras. Saya sangat siap dan bersemangat untuk menjalani pertandingan,” kata Guillermo Fernandez.

Ucapan tersebut bukan sekadar formalitas jelang laga, melainkan refleksi dari momentum kebangkitan sang striker.

Guillermo Fernandez baru saja memecah kebuntuan golnya dengan performa impresif saat mencetak dua gol ke gawang PSBS Biak pada pekan sebelumnya.

Dua gol itu menjadi titik balik penting setelah sebelumnya ia sempat mandul sejak didatangkan pada pekan ke-18.

Kini, total dua gol dari enam laga menjadi modal berharga untuk menghadapi Persib Bandung yang dikenal memiliki lini pertahanan solid.

Secara statistik, kontribusi Guillermo Fernandez memang mulai terlihat meski belum sepenuhnya konsisten.