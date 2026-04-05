Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 15.30 WIB

Sesi Curhat Privat Imran Nahumarury! Jurus Rahasia Semen Padang Jelang Duel Hidup Mati Lawan Persib Bandung

Imran Nahumarury memberi instruksi kepada pemain Semen Padang FC dalam sesi latihan jelang laga penting melawan Persib Bandung. (Dok. Semen Padang)

JawaPos.com — Semen Padang FC memasuki fase krusial yang bisa menentukan nasib mereka di Super League 2025/2026. Jelang menghadapi Persib Bandung, pelatih Imran Nahumarury justru membuka sisi personalnya lewat “sesi curhat” yang jadi kunci kebangkitan tim.

Aura positif mulai terasa sejak Imran Nahumarury datang menggantikan posisi pelatih sebelumnya di tengah tekanan besar.

Kemenangan atas PSBS Biak dalam laga debut menjadi titik awal kepercayaan diri Kabau Sirah untuk keluar dari jerat degradasi.

Situasi klasemen memang belum berpihak pada Semen Padang FC yang masih tertahan di peringkat ke-17 dengan 20 poin. Namun, momentum kebangkitan mulai terlihat, terutama dari cara tim bermain yang lebih berani dan terorganisir.

Imran Nahumarury tak sekadar datang membawa strategi di atas lapangan, tetapi juga pendekatan personal kepada pemain.

Ia mengaku memilih untuk memahami kondisi tim secara menyeluruh sebelum melakukan perubahan besar.

“Memang kalau seorang pelatih itu datang di penghujung kompetisi. Waktu itu dia ada dua aspek. Pertama dia bisa mengubah semuanya, kedua dia akan pelan-pelan mengubah,” kata Imran.

Pendekatan yang diambil Imran bukan tanpa alasan karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Ia memilih jalur observasi mendalam untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tepat sasaran.

“Kalau saya tipikal orang yang ketika saya datang, saya akan observe. Saya panggil satu-satu pemain. Apa sih yang menjadi kelemahan yang masih menjadi masalah, kemudian apa yang menjadi kekuatan,” sebutnya.

Metode ini terbukti efektif untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antara pelatih dan pemain. Para pemain merasa lebih dihargai karena dilibatkan secara langsung dalam proses evaluasi tim.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore