Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 16.03 WIB

Rizky Ridho Tak Anggap Remeh Bhayangkara FC, Kapten Persija Jakarta Punya Target Menang!

Rizky Ridho siap ladeni Bhayangkara FC (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi ujian yang tak ringan pada pekan ke-26 Super League 2025/26.

Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Kapten Persija, Rizky Ridho, memastikan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal jelang laga penting ini. Ia menyebut kondisi para pemain dalam keadaan siap tempur, baik secara fisik maupun mental.

“Teman-teman sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik,” beber Ridho dalam sesi konferensi pers dikutip dari ileague.id.

Persija memang datang dengan ambisi besar. Dalam dua pertandingan terakhir, mereka belum mampu meraih hasil sempurna. Ridho tidak menampik bahwa Bhayangkara FC adalah lawan yang patut diwaspadai.

“Tidak mudah karena Bhayangkara FC belum kalah dalam beberapa laga terakhir. Tapi kami sangat siap dan tentu ingin memenangkan pertandingan,” lanjut eks pemain Persebaya Surabaya ini.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore