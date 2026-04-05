Rizky Ridho Tak Anggap Remeh Bhayangkara FC, Kapten Persija Jakarta Punya Target Menang!

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi ujian yang tak ringan pada pekan ke-26 Super League 2025/26.

Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Kapten Persija, Rizky Ridho, memastikan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal jelang laga penting ini. Ia menyebut kondisi para pemain dalam keadaan siap tempur, baik secara fisik maupun mental.

“Teman-teman sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik,” beber Ridho dalam sesi konferensi pers dikutip dari ileague.id.

Persija memang datang dengan ambisi besar. Dalam dua pertandingan terakhir, mereka belum mampu meraih hasil sempurna. Ridho tidak menampik bahwa Bhayangkara FC adalah lawan yang patut diwaspadai.