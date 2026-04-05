Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/26 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Gelandang Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, menegaskan bahwa seluruh skuad dalam kondisi siap tempur. Dirinya menyadari bahwa Persija bukan lawan yang bisa dianggap enteng, sehingga dibutuhkan kerja keras serta kekompakan tim sepanjang pertandingan.

“Semua pemain sudah siap 100 persen. Persija adalah tim yang bagus, jadi kami harus kerja keras dan menjaga kerja sama,” ujar Wahyu dalam konferensi pers, Sabtu (4/4) dikutip dari ileague.id.

Senada dengan Wahyu, Paul Munster, juga memastikan timnya akan menurunkan komposisi terbaik demi mengamankan hasil maksimal di kandang sendiri. Ia juga menyambut positif kembalinya tim bermain di Lampung dan berharap dukungan penuh dari suporter.