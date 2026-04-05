Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 16.11 WIB

Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin

Wahyu Subo Seto (kiri) dan Paul Munster dalam sesi jumpa pers. (Dok. iLeague) - Image

Wahyu Subo Seto (kiri) dan Paul Munster dalam sesi jumpa pers. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/26 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Gelandang Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, menegaskan bahwa seluruh skuad dalam kondisi siap tempur. Dirinya menyadari bahwa Persija bukan lawan yang bisa dianggap enteng, sehingga dibutuhkan kerja keras serta kekompakan tim sepanjang pertandingan.

“Semua pemain sudah siap 100 persen. Persija adalah tim yang bagus, jadi kami harus kerja keras dan menjaga kerja sama,” ujar Wahyu dalam konferensi pers, Sabtu (4/4) dikutip dari ileague.id.

Senada dengan Wahyu, Paul Munster, juga memastikan timnya akan menurunkan komposisi terbaik demi mengamankan hasil maksimal di kandang sendiri. Ia juga menyambut positif kembalinya tim bermain di Lampung dan berharap dukungan penuh dari suporter.

“Kami senang bisa kembali bermain di Lampung. Semoga suporter datang dan menjadi pemain ke-12 bagi kami,” sambung eks pelatih Persebaya Surabaya ini.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore