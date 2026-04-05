Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin

Wahyu Subo Seto (kiri) dan Paul Munster dalam sesi jumpa pers. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/26 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.
Gelandang Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto, menegaskan bahwa seluruh skuad dalam kondisi siap tempur. Dirinya menyadari bahwa Persija bukan lawan yang bisa dianggap enteng, sehingga dibutuhkan kerja keras serta kekompakan tim sepanjang pertandingan.
“Semua pemain sudah siap 100 persen. Persija adalah tim yang bagus, jadi kami harus kerja keras dan menjaga kerja sama,” ujar Wahyu dalam konferensi pers, Sabtu (4/4) dikutip dari ileague.id.
Senada dengan Wahyu, Paul Munster, juga memastikan timnya akan menurunkan komposisi terbaik demi mengamankan hasil maksimal di kandang sendiri. Ia juga menyambut positif kembalinya tim bermain di Lampung dan berharap dukungan penuh dari suporter.
“Kami senang bisa kembali bermain di Lampung. Semoga suporter datang dan menjadi pemain ke-12 bagi kami,” sambung eks pelatih Persebaya Surabaya ini.
Baca Juga:Jefferson Silva Gacor! Ini Rapor Lengkap Pemain Persebaya Surabaya Usai Bungkam Persita Tangerang
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian