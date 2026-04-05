Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 19.55 WIB

Strategi Jitu Tavares Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tanpa Kebobolan

Bernardo Tavares memantau kondisi pemain Persebaya Surabaya yang belum sepenuhnya fit jelang laga krusial. (Persebaya)

 JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan setelah sebelumnya menelan kekalahan telak.

Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26, Bajul Ijo tampil lebih disiplin dan sukses mengamankan kemenangan tipis tanpa kebobolan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam.

Kemenangan ini terasa spesial bagi Persebaya. Selain menghapus luka dari hasil buruk sebelumnya, tiga poin yang diraih juga menjadi bukti kuatnya mentalitas tim di tengah kondisi yang tidak ideal.

Pelatih Bernardo Tavares menilai para pemainnya mampu menjawab tekanan dengan performa yang lebih terorganisir.

Menurut Tavares dikutip dari ileague.id mengatakan dukungan suporter menjadi faktor penting di balik kebangkitan tim. Ia mengapresiasi loyalitas Bonek yang tetap memenuhi stadion meski tim sempat terpuruk. Baginya, kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal karakter tim yang tidak menyerah dalam situasi sulit.

Secara permainan, Persebaya tampil lebih berhati-hati. Setelah berhasil unggul lebih dulu, mereka memilih bermain lebih dalam untuk meredam agresivitas lawan.

Strategi ini cukup efektif karena Persita kesulitan menciptakan peluang berbahaya meski lebih banyak menguasai bola.

Persebaya sendiri mengandalkan skema serangan balik cepat. Taktik tersebut terbukti mampu menghasilkan beberapa peluang berbahaya.

Secara keseluruhan, tim tuan rumah mencatatkan sembilan peluang sepanjang laga, menunjukkan efektivitas permainan meski tidak terlalu dominan dalam penguasaan bola.

Situasi semakin menantang karena beberapa pemain harus tampil di luar posisi aslinya akibat badai cedera.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Nggak Cuma Omon-Omon! Buktikan Persebaya Surabaya Bisa Terapkan Pertahanan Tangguh saat Kalahkan Persita - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Nggak Cuma Omon-Omon! Buktikan Persebaya Surabaya Bisa Terapkan Pertahanan Tangguh saat Kalahkan Persita

06 April 2026, 17.17 WIB

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita

05 April 2026, 15.37 WIB

Jangan Lagi Blunder Konyol! Bernardo Tavares Bongkar Masalah Persebaya Surabaya Meski Menang Lawan Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Lagi Blunder Konyol! Bernardo Tavares Bongkar Masalah Persebaya Surabaya Meski Menang Lawan Persita Tangerang

05 April 2026, 15.34 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

