Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 19.47 WIB

Fokus Mental dan Intensitas, Strategi Imran Nahumarury Angkat Performa Semen Padang

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. (Istimewa) - Image

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. (Istimewa)

JawaPos.com–Aura positif mulai terasa di tubuh Semen Padang FC sejak ditangani pelatih anyar Imran Nahumarury. Kemenangan atas PSBS Biak pada laga debutnya menjadi sinyal awal kebangkitan Kabau Sirah di sisa kompetisi musim ini.

Kini, tantangan berikutnya sudah menanti. Semen Padang akan menjamu Persib Bandung pada Minggu (5/4) di Stadion H. Agus Salim. Laga ini menjadi ujian penting sekaligus peluang untuk keluar dari zona degradasi.

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury mengungkapkan, langkah awal yang dia lakukan setelah datang adalah melakukan observasi menyeluruh terhadap tim. Dia tidak langsung melakukan perubahan besar, melainkan memilih pendekatan bertahap dengan memahami kondisi pemain.

”Sebagai pelatih yang datang di akhir kompetisi, ada dua pilihan. Mengubah semuanya atau pelan-pelan. Saya memilih observe dulu,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Pendekatan itu dilakukan dengan cara yang cukup personal. Imran mengaku memanggil pemain satu per satu untuk menggali masalah yang dihadapi, sekaligus mencari tahu potensi yang bisa dimaksimalkan.

Menurut dia, memahami karakter pemain menjadi kunci sebelum menentukan strategi di lapangan. Dia ingin memastikan setiap pemain tahu peran serta tanggung jawabnya dalam tim.

Selain aspek teknis, Imran juga menaruh perhatian besar pada sikap dan mentalitas pemain. Dia menegaskan, Semen Padang harus memiliki karakter kuat dan tidak mudah menyerah dalam situasi apa pun.

Attitude itu penting. Bagaimana mereka di lapangan, tidak mau kalah, walaupun tertinggal tetap fight sampai menit akhir,” jelas Imran Nahumarury.

Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya agresivitas yang terkontrol. Pemain diminta tampil menekan, namun tetap disiplin agar tidak merugikan tim.

