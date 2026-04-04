Target Gila Beckham Putra dan Adam Alis, Bawa Persib Bandung Pesta Gol ke Gawang Semen Padang!

JawaPos.com–Kompetisi Super League kembali bergulir akhir pekan ini. Pemuncak klasemen sementara Persib Bandung akan melawat ke kandang Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4). Target tiga poin sudah pasti digaungkan Maung Bandung.

Namun bagi dua pemain lokal andalan Persib, yaitu Beckham Putra dan Adam Alis, sekadar tiga poin saja tidaklah cukup. Mereka menargetkan hujan gol ke gawang Semen Padang yang merupakan salah satu tim dengan pertahanan terburuk di Super League.

”Kalau bisa ya tiga gol,” jawab Beckham dan Adam hampir bersamaan dalam sebuah sesi wawancara, seperti dikutip dari laman resmi klub.

Target menang besar memang wajar digaungkan para pemain Persib, karena musim ini skuad asuhan Bojan Hodak ini cukup jarang meraih kemenangan dengan skor telak. Misalnya dalam tiga laga terakhir, mereka hanya menang sekali dengan skor telak 3-0 saat menghadapi Persik Kediri. Sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Selain itu, catatan positif musim lalu bisa juga menjadi faktor bagi Maung Bandung untuk kembali menang telak atas Semen Padang, yaitu saat meraih victory 4-1 di kandang mereka. Waktu itu Adam Alis menyumbang satu gol dan Beckham Putra mengemas brace.

Beckham juga tidak menampik untuk ingin kembali mencetak gol ke gawang Tim Kabau Sirah. Hanya saja, kemenangan tim tetap menjadi prioritas, siapa pun pencetak golnya.

”Kalau ada kesempatan mencetak gol, saya akan maksimalkan. Tapi kemenangan Persib yang lebih utama,” jelas pemain Timnas Indonesia itu.

Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai motivasi berlebih dari Semen Padang yang menurut dia bisa mencapai 200 persen, karena mereka masih ingin berjuang untuk bertahan di Super League musim depan.