Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com–Absennya Ernando Ari dan Bruno Moreira langsung mengubah wajah starting line up Persebaya Surabaya saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam. Green Force dipaksa menurunkan komposisi berbeda di tengah kondisi tim yang belum ideal.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sebelumnya sudah memberi sinyal adanya masalah dalam skuadnya. Cedera yang dialami beberapa pemain membuat pilihan taktik menjadi lebih terbatas dibandingkan laga-laga sebelumnya.

”Persita merupakan tim dengan kualitas pemain yang merata dan berbahaya dalam berbagai skema permainan, terutama saat melakukan transisi menyerang dan memanfaatkan bola mati. Mereka sangat agresif saat kehilangan bola dan cepat melakukan transisi menyerang,” kata Bernardo saat konferensi pers prapertandingan.

Peringatan itu bukan tanpa alasan karena Persita Tangerang dikenal punya pola permainan cepat dan agresif. Transisi dari bertahan ke menyerang menjadi senjata utama yang wajib diantisipasi sejak menit awal.

Kondisi tersebut membuat Persebaya Surabaya tidak bisa hanya fokus pada satu atau dua pemain lawan saja. Seluruh lini Persita Tangerang dinilai punya potensi menciptakan ancaman, termasuk dari situasi bola mati dan tembakan jarak jauh.

Bernardo juga menyoroti kepercayaan diri tinggi yang sedang dimiliki Persita Tangerang. Hasil positif dalam beberapa laga terakhir membuat pertandingan di Gelora Bung Tomo diprediksi berjalan terbuka dan penuh tekanan.

Di sisi lain, kondisi internal Persebaya Surabaya memang belum sepenuhnya pulih setelah hasil buruk di laga sebelumnya. Beberapa pemain masih dalam tahap pemulihan, namun tetap masuk dalam rencana pertandingan.

”Banyak pemain yang mungkin bermain tetapi belum 100 persen, kami berharap tim medis bisa membantu,” ucap pelatih asal Portugal itu.