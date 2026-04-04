Julio Sipahutar
04 April 2026, 23.36 WIB

Jelang Atletico Madrid vs Barcelona: Marc Bernal Menatap Debut di Metropolitano dalam Puncak Performa

Marc Bernal saat cetak gol perdana untuk Barcelona. (Josep LAGO/AFP)

JawaPos.com–Setelah menepi lama akibat cedera, Marc Bernal kini menjadi pilar tak tergantikan di lini tengah Barcelona. Minggu ini, dia bersiap menjajal atmosfer Stadion Metropolitano, kendang Atletico Madrid untuk pertama kalinya.

Marc Bernal tengah menikmati fase terbaik dalam karirnya di Barcelona. Cedera lutut yang sempat memaksanya menepi selama satu musim penuh kini telah menjadi masa lalu. Kini, gelandang muda asal Catalonia itu melesat menjadi sosok krusial di lini sentral Blaugrana pada laga lawan Atletico Madrid.

Kepercayaan Hansi Flick kepadanya terlihat jelas. Marc Bernal kini menjadi mitra tetap Pedri di jantung permainan Barcelona. Penampilan konsistennya, termasuk delapan kali berturut-turut tampil sebagai starter dan dwigol yang dia sarangkan ke gawang Atletico Madrid pada awal Maret lalu menjadi bukti sahih kualitasnya.

Kini, ujian sesungguhnya menanti yaitu tampil perdana di markas Atletico, Stadion Metropolitano, pada Minggu ini.

Rekam Jejak Kontra Atletico Madrid

Dilansir melalui laman Marca, Bernal baru sekali berhadapan dengan taktik Diego Simeone. Momen itu terjadi pada leg kedua semifinal Copa del Rey di Spotify Camp Nou, pada awal Maret lalu. Meski Barcelona menang 3-0, mereka gagal ke final karena kalah agregat.

Namun, nama Bernal mencuat sebagai protagonis utama setelah dia membuka skor pada menit ke-30 dan menambah keunggulan lewat gol keduanya di menit 72.

Dua dari lima golnya musim ini memalng lahir saat melawan Los Rojiblancos. Fakta ini menjadikan lawatan ke Metropolitano sebagai laga emosional sekaligus pembuktian bagi sang pemain muda. Dia datang dengan moral tinggi, membawa bekal kepercayaan diri dari delapan laga terakhir yang selalu dilakoni sejak menit awal.

Progres di Timnas Spanyol

Performa apik di level klub membawa berkah bagi Bernal. Ia mendapatkan panggilan perdana ke tim nasional Spanyol U-21 pada jeda internasonal baru-baru ini. Bersama skuad La Rojita, pemain kelahiran Berga ini tampil impresif saat Spanyol melumat Siprus 7-0 pada 27 Maret.

Tren positif itu berlanjut saat dia kembali dipercaya tampil sebagai starter dalam laga kontra Kosovo di Alcala de Henares. Bermain selama 57 menit, Bernal kembali menunjukkan kematangannya dalam menggalang lini tengah.

