Barcelona Incar Striker Muda Bundesliga untuk Gantikan Lewandowski

JawaPos.com - Barcelona mulai serius mencari penyerang baru untuk jangka panjang. Dengan usia Robert Lewandowski yang terus bertambah dan masa depan Ferran Torres yang belum sepenuhnya pasti, klub Catalan kini aktif memantau beberapa opsi di pasar transfer.

Melansir SPORT, salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah striker muda Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

Pemain asal Kamerun berusia 19 tahun itu menjalani musim yang sangat menjanjikan bersama Leverkusen. Setelah didatangkan dari Albacete seharga sekitar €5 juta musim panas lalu, Kofane langsung beradaptasi dengan baik di Bundesliga.

Ia sudah mencatat tujuh gol dan delapan assist dalam 39 pertandingan musim ini, sekaligus mulai menjadi pemain penting di lini depan Leverkusen.

Kofane juga mulai mendapatkan reputasi besar di negaranya. Banyak pihak di Kamerun menyebutnya sebagai penerus Samuel Eto'o karena kombinasi fisik, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang dimilikinya.

Selain Barcelona, sejumlah klub besar Eropa juga memantau perkembangannya. Arsenal disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan, sementara Chelsea, Newcastle United, Bayern Munich, dan Everton juga ikut menunjukkan minat.

Agen Kofane, Eric Depolo, bahkan mengonfirmasi bahwa Barcelona sudah menjalin kontak terkait kliennya. Namun, ia menilai Arsenal saat ini sedikit lebih unggul karena kedekatan Kofane dengan bahasa Spanyol dan keberadaan beberapa figur yang dianggap cocok dengannya di London Utara.

Meski begitu, mendatangkan Kofane tidak akan murah. Sang agen menilai kliennya layak dihargai sekitar €100 juta, walaupun beberapa laporan memperkirakan angka realistisnya berada di kisaran €60-70 juta.