Streak Robert Lewandowski Terhenti! Ditekuk Swedia 2-3, Polandia Batal Hattrick ke Piala Dunia

JawaPos.com – Robert Lewandowski gagal mewujudkan impian tampil di Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun bersama Polandia. Streak Lewy –sapaan akrab Robert Lewandowski– terhenti di Friends Arena, Solna, kemarin (1/4). Tanpa mampu menjebol gawang lawan, Lewy cuma bisa melihat Polandia kalah 2-3 oleh Swedia.

Seusai laga, Lewy mengunggah foto di Instagram dengan lagu tema ”Time to Say Good Bye” oleh Sarah Brightman dan Andrea Bocelli. Striker 37 tahun itu seperti memberi sinyal siap gantung sepatu di level internasional. Sebelumnya Lewy menyebut bahwa Piala Dunia tahun ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya bersama Orlovi –julukan Polandia.

’’Aku tidak tahu. Aku perlu memikirkan beberapa hal terlebih dahulu. Aku harus mempertimbangkannya lagi,’’ kata Lewy ketika ditanya masa depannya bersama Orlovi dalam sesi wawancara dengan TVP Sport.

’’Seperti yang aku katakan dalam sesi jumpa pers sebelumnya, aku belum memberikan komitmen apa pun. Aku akan kembali ke klub. Banyak laga yang harus aku lalui musim ini,’’ sambung striker dengan caps (165) dan gol terbanyak (89) bersama Orlovi tersebut.