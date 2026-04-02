Intensitas dan Agresivitas Persebaya Surabaya! Modal Bernardo Tavares Gulung Perlawanan Persita Tangerang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tak main-main menyambut laga penting melawan Persita Tangerang. Intensitas dan agresivitas jadi senjata utama yang kini ditempa serius oleh pelatih Bernardo Tavares dalam setiap sesi latihan.

Latihan berintensitas tinggi terus digeber demi memastikan pemain terbiasa dengan tekanan pertandingan sesungguhnya. Pendekatan ini diharapkan membuat Green Force tampil lebih siap dan tak mudah goyah saat laga resmi berlangsung.

Dalam beberapa sesi terakhir, tempo latihan meningkat drastis. Para pemain dituntut tampil agresif dalam setiap aspek permainan, mulai dari transisi cepat, duel fisik, hingga penyelesaian akhir yang efektif.

Tavares menilai pendekatan ini bukan sekadar latihan biasa. Ia ingin para pemain merasakan atmosfer pertandingan bahkan sejak sesi latihan berlangsung.

“Dalam latihan kami tetap menuntut intensitas dan agresivitas seperti di pertandingan. Kami ingin pemain terbiasa dengan tempo permainan yang sebenarnya,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Konsistensi menjadi kata kunci yang terus ditekankan. Persebaya Surabaya butuh stabilitas performa untuk menjaga peluang meraih hasil maksimal, terutama saat tampil di kandang sendiri.

Hasil imbang 2-2 saat menghadapi Persib Bandung jadi pelajaran berharga. Green Force tak ingin kehilangan momentum lagi di depan pendukungnya sendiri.

Meski latihan berlangsung keras, aspek kebugaran tetap jadi perhatian utama. Tavares tak ingin ambisi meningkatkan performa justru berujung petaka bagi kondisi fisik pemain.

“Kami juga berharap tidak ada pemain yang kembali mengalami cedera. Kami membutuhkan sebanyak mungkin pemain dalam kondisi siap agar memiliki lebih banyak pilihan untuk pertandingan berikutnya,” tegasnya.