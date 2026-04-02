Magis Samurai Biru! Fondasi Hajime Moriyasu Sejak 2023 Sukses Tumbangkan Brasil dan Inggris

JawaPos.com — Dominasi Jepang dalam dua tahun terakhir bukan sekadar tren sesaat yang muncul tiba-tiba di panggung sepak bola dunia. Semua berawal dari fondasi kuat yang dibangun Hajime Moriyasu sejak 2023, saat Samurai Biru mulai menata ulang identitas permainan mereka.

Kala itu, Jepang tengah memburu tiket ke Piala Dunia kedelapan secara beruntun dengan tekanan besar dari publik dan ekspektasi global. Namun di balik tekanan itu, Moriyasu justru menemukan formula yang kini menjelma jadi kekuatan menakutkan.

Samurai Biru kini menjelma menjadi salah satu tim dengan performa paling stabil di dunia. Lima kemenangan beruntun menjadi bukti Jepang tak lagi sekadar kuda hitam, melainkan penantang serius di level tertinggi.

Bukan hanya menang, Jepang juga tampil meyakinkan dengan gaya bermain agresif dan efisien.

Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 22 gol dan hanya kebobolan lima kali, sebuah statistik yang mencerminkan keseimbangan sempurna antara lini depan dan belakang.

Kemenangan atas tim-tim kuat Eropa seperti Jerman dan Turki menjadi sinyal awal Jepang telah naik kelas. Ritme serangan yang cepat dan transisi yang rapi membuat mereka sulit ditebak lawan.

Perubahan terbesar Jepang terlihat sejak Piala Dunia FIFA 2022. Di turnamen itu, Samurai Biru membuktikan fleksibilitas taktik yang luar biasa, termasuk saat menumbangkan raksasa seperti Jerman dan Spanyol.

Jika sebelumnya Jepang identik dengan penguasaan bola dan umpan pendek, kini mereka juga mahir bermain reaktif. Strategi bertahan rapat lalu melancarkan serangan balik cepat menjadi senjata mematikan.

Transformasi ini tak lepas dari munculnya generasi emas pemain Jepang yang berkarier di Eropa. Nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, dan Kyogo Furuhashi menjadi wajah baru kebangkitan Samurai Biru.