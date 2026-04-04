Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 18.53 WIB

Erick Thohir Apresiasi Keberlanjutan Bali 7s 2026 sebagai Magnet Sport Tourism Indonesia

Menpora Erick Thohir. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 kembali menjadi sorotan sebagai salah satu ajang sepak bola usia muda yang konsisten digelar di Indonesia. 

Memasuki tahun ketiga, turnamen ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kompetisi, tetapi juga berperan dalam mendorong posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan di mata dunia.

Turnamen yang menghadirkan peserta dari berbagai negara ini dinilai mampu memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda. 

Selain bertanding di lapangan, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi lintas budaya, membangun relasi, serta mengembangkan karakter sportif sejak dini.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberlanjutan turnamen ini. Ia menilai Bali 7s sebagai contoh nyata konsistensi dalam pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang telah memasuki tahun ketiga. Turnamen ini hadir secara konsisten dan memberi ruang bagi talenta muda untuk mengejar mimpi menjadi pesepakbola profesional,” ujar Erick dikutip dari baliutd.com.

Menurutnya, ajang seperti Bali 7s tidak hanya fokus pada pengembangan kemampuan teknis pemain, tetapi juga membentuk mental dan karakter. 

Nilai sportivitas, kerja sama tim, serta persahabatan lintas negara menjadi bagian penting yang ditanamkan dalam setiap pertandingan.

Lebih jauh, Erick menilai turnamen ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore