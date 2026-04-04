Erick Thohir Apresiasi Keberlanjutan Bali 7s 2026 sebagai Magnet Sport Tourism Indonesia

JawaPos.com - Penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 kembali menjadi sorotan sebagai salah satu ajang sepak bola usia muda yang konsisten digelar di Indonesia.

Memasuki tahun ketiga, turnamen ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kompetisi, tetapi juga berperan dalam mendorong posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan di mata dunia.

Turnamen yang menghadirkan peserta dari berbagai negara ini dinilai mampu memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda.

Selain bertanding di lapangan, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi lintas budaya, membangun relasi, serta mengembangkan karakter sportif sejak dini.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberlanjutan turnamen ini. Ia menilai Bali 7s sebagai contoh nyata konsistensi dalam pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang telah memasuki tahun ketiga. Turnamen ini hadir secara konsisten dan memberi ruang bagi talenta muda untuk mengejar mimpi menjadi pesepakbola profesional,” ujar Erick dikutip dari baliutd.com.

Menurutnya, ajang seperti Bali 7s tidak hanya fokus pada pengembangan kemampuan teknis pemain, tetapi juga membentuk mental dan karakter.

Nilai sportivitas, kerja sama tim, serta persahabatan lintas negara menjadi bagian penting yang ditanamkan dalam setiap pertandingan.