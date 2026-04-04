RANS Nusantara FC ke NTB, Adhyaksa FC ke NTT: Peta Baru Sepak Bola Nasional Musim Depan

JawaPos.com–Rumor perpindahan markas klub di Liga Indonesia mulai menghangat menjelang musim kompetisi sepak bola musim ini yang segera akan berakhir. RANS Nusantara FC dan Adhyaksa FC disebut-sebut akan berpindah homebase mereka ke wilayah Nusa Tenggara, masing-masing ke NTB dan NTT.

RANS Nusantara FC dikabarkan tengah mempertimbangkan Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai markas baru. Kepindahan ini dinilai sebagai langkah strategis setelah mereka sukses menjuarai Liga Nusantara musim 2025-2026 dan memastikan tiket promosi ke kompetisi Pegadaian Championship.

Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen, wacana ini sudah beredar sejak beberapa waktu lalu dan mendapat respons positif dari berbagai pihak di daerah. Jika benar terealisasi, kehadiran RANS di NTB diyakini bisa memberi dampak signifikan terhadap perkembangan sepak bola lokal.

Selain meningkatkan eksposur daerah, potensi pembangunan dan pemanfaatan stadion berstandar nasional juga semakin terbuka. Hal ini menjadi peluang besar untuk mendorong munculnya talenta-talenta muda dari wilayah tersebut.

Di sisi lain, Adhyaksa FC juga dikabarkan mengarah ke Kupang sebagai homebase anyar mereka. Klub yang tampil cukup konsisten di papan atas klasemen Pegadaian Championship itu melihat NTT sebagai pasar baru yang menjanjikan.

Dukungan pemerintah daerah disebut menjadi salah satu faktor penting dalam rencana ini. Apabila kedua rencana tersebut terealisasi, maka kawasan Nusa Tenggara berpotensi memiliki dua wakil dalam kompetisi nasional.

Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi pemerataan perkembangan sepak bola di Indonesia yang selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra. Selain itu, kehadiran klub profesional di NTB dan NTT bisa memicu pertumbuhan ekonomi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga industri kreatif yang berkaitan dengan olahraga.

Antusiasme masyarakat juga diprediksi meningkat, mengingat selama ini akses terhadap pertandingan level nasional di wilayah tersebut masih terbatas. Meski masih sebatas rumor, arah perpindahan ini memperlihatkan adanya dinamika baru dalam peta sepak bola nasional.