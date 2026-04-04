Taisei Marukawa Beberkan Tantangan Berat Saat Dewa United Tundukkan PSIM 1-0

JawaPos.com–Dewa United Banten FC sukses mengamankan tiga poin penting usai menundukkan PSIM Jogjakarta dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026. Laga digelar di Stadion Internasional Banten, Serang, Jumat (3/4) malam berlangsung ketat sejak menit awal hingga akhir pertandingan.

PSIM tampil cukup berani di awal laga dengan beberapa kali menekan lini pertahanan tuan rumah. Namun, barisan belakang Dewa United mampu tampil disiplin dan menggagalkan peluang-peluang yang tercipta.

Di sisi lain, Dewa United juga mencoba membangun serangan, meski belum mampu memecah kebuntuan hingga babak pertama usai. Skor 0-0 menutup paruh pertama pertandingan Dewa United vs PSIM.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan semakin intens. Hujan deras yang mengguyur lapangan turut memengaruhi jalannya laga, membuat permainan kedua tim sedikit lebih berhati-hati. Meski begitu, Dewa United akhirnya menemukan celah di pertehanan PSIM pada menit ke-62.

Wasit menunjuk titik putih setelah Ivar Jenner dijatuhkan di dalam kotak penalti. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik Alex Martins yang dipercaya sebagai eksekutor. Sepakan penaltinya sukses mengecoh kiper PSIM dan membawa Dewa United unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, Dewa United memilih bermain lebih pragmatis dengan memperkuat lini pertahanan. Strategi ini terbukti efektif, karena PSIM Jogja kesulitan menembus rapatnya pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir.

Usai laga, winger Dewa United Taisei Marukawa mengakui, pertandingan tidak berjalan mudah bagi timnya. Dia menyoroti kondisi tim yang tidak lengkap serta faktor cuaca yang cukup ekstrem.

”Pertandingan berlangsung sulit karena kami kehilangan beberapa pemain. Ditambah hujan deras di babak kedua membuat laga semakin berat,” ujar Taisei dikutip dari dewaunited.com.