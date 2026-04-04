Skuad Timnas Futsal Indonesia untuk Piala AFF 2026 Resmi Dirilis, Ini Daftar 14 Pemain Terpilih

JawaPos.com - Federasi Futsal Indonesia resmi mengumumkan skuad final Timnas Futsal Indonesia untuk menghadapi Piala AFF Futsal 2026. Sebanyak 14 pemain terpilih akan memperkuat tim Merah Putih dalam turnamen yang digelar di Thailand pada 5 hingga 13 April 2026.

Pengumuman ini menjadi penutup dari rangkaian seleksi panjang yang dilakukan tim pelatih.

Proses pemilihan pemain dilakukan melalui program pemusatan latihan intensif serta pemantauan performa di kompetisi Profesional Futsal League (PFL).

Pelatih kepala Hector Souto menegaskan bahwa komposisi pemain yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan tim.

Ia mengutamakan keseimbangan antara pengalaman dan potensi pemain muda untuk menghadapi persaingan di level Asia Tenggara.

Dalam daftar tersebut, Blacksteel FC Papua menjadi klub dengan kontribusi pemain terbanyak.

Empat nama dari klub tersebut masuk dalam skuad utama, menunjukkan dominasi mereka di kompetisi domestik. Sementara itu, Pangsuma FC Kalbar menyumbang tiga pemain dan Unggul FC Malang dua pemain.

Beberapa nama yang masuk dalam skuad antara lain Muhammad Albagir, Angga Ariansyah, hingga Daniel Yeimo.