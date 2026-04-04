Barcelona Tanpa Raphinha, Ini Prediksi Line Up Blaugrana Lawan Atletico Madrid di La Liga

JawaPos.com - Barcelona kembali menapaki sengitnya persaingan La Liga usai jeda internasional. Ujian berat langsung menanti skuad asuhan Hansi Flick yang akan melawat ke markas Atletico Madrid, Minggu (5/4) 02.00 WIB. Di tengah jadwal yang padat, raihan poin penuh menjadi harga mati bagi "Blaugrana" untuk mengokohkan posisi di puncak klasemen.

Flick kini dipusingkan dengan kondisi kebugaran pemain yang baru saja kembali dari membela tim nasional. Sebanyak 15 pemain Barcelona terlibat dalam agenda internasional, menyisakan keraguan mengenai komposisi sebelas pemain utama yang akan diturunkan.

Teka-Teki Pengganti Raphinha

Dilansir melalui laman Marca, masalah utama muncul di sektor penyerangan. Barcelona dipastikan kehilangan Raphinha yang mengalami cedera biceps femoris pada kaki kanan saat membela Brasil menghadapi Prancis. Kehilangan ini memaksa Flick memutar otak. Marcus Rashford disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi pos sayap kiri. Namun, Ferran Torres, Gavi, dan Fermín López juga masuk dalam radar pertimbangan sang pelatih.

Posisi penyerang tengah pun masih menjadi tanda tanya. Flick harus memutuskan apakah akan tetap memasang Lewandowski atau memberikan waktu istirahat bagi pemain veteran tersebut, dengan opsi menggeser Ferran Torres ke posisi ujung tombak.

Stabilitas Lini Belakang

Di lini pertahanan dan tengah, Flick tampaknya enggan melakukan perombakan besar. Pelatih asal Jerman ini kemungkinan besar tetap mempertahankan pakem yang membawa mereka menang tipis atas Rayo Vallecano, sembari memantau kondisi fisik pemain hingga menit-menit terakhir.

Ronald Araujo dan Joao Cancelo diproyeksikan mengisi pos bek sayap. Meski Jules Kounde dan Alejandro Balde telah masuk dalam daftar skuad, keduanya kemungkinan besar memulai laga dari bangku cadangan. Sementara itu, di jantung permainan, duet Pedri dan Bernal dipercaya bakal mengawal pergerakan di lini tengah.