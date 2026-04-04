M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 22.46 WIB

Joe Cole Ungkap Starting XI Impian untuk Timnas Inggris di Piala Dunia

Joe Cole ungkapkan starting line up timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. (ig @therealjoecole)

JawaPos.com–Piala Dunia 2026 tinggal hitungan minggu. Timnas Inggris mulai dipandang sebagai salah satu kandidat kuat juara.

Kehadiran Thomas Tuchel di kursi pelatih juga membuat optimisme publik meningkat. Apalagi Three Lions tampil nyaris sempurna selama fase kualifikasi.

Di tengah perdebatan soal siapa saja yang layak masuk starting line up, Joe Cole ikut memberikan versinya. Mantan gelandang Inggris itu memilih kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, tetapi ada satu keputusan yang langsung mencuri perhatian, Bukayo Saka dicoret dari tim utama.

Pickford Tetap Jadi Andalan di Bawah Mistar

Melansir Give Me Sport, untuk posisi penjaga gawang, Joe Cole tidak membuat kejutan. Jordan Pickford tetap menjadi pilihan sebagai starter utama Inggris di Piala Dunia nanti.

Di lini belakang, dia memasang Reece James di sisi kanan, sementara duet bek tengah dipercayakan kepada John Stones dan Marc Guehi. Menurut Cole, pengalaman Stones masih terlalu penting untuk diabaikan, meskipun sang bek kerap diganggu cedera.

”Saya akan menurunkan Jordan Pickford sebagai penjaga gawang. Reece James, Marc Guehi, John Stones, saya berharap dia bisa bermain lebih banyak pertandingan musim ini, tetapi Anda membutuhkan pengalaman di Piala Dunia, dan dia sangat berpengalaman. Anda selalu khawatir dia akan cedera, tetapi mungkin ini akan berhasil karena dia bugar, tahu apa yang dia lakukan, dan membawa pengalaman,” tutur Cole.

Untuk posisi bek kiri, Joe Cole memilih Nico O'Reilly ketimbang Lewis Hall. Dia menilai pemain muda itu menawarkan ancaman lebih besar saat menyerang.

”Untuk posisi bek kiri, saya memang menyukai Lewis Hall, tetapi saya memilih Nico O'Reilly karena dia memberikan daya tembus yang bagus saat menyerang,” imbuh Cole.

Lini Tengah Jadi Kunci

Di sektor tengah, Cole ingin Inggris bermain dengan keseimbangan yang kuat. Dia memilih Declan Rice dan Elliot Anderson sebagai poros utama, sementara Jude Bellingham ditempatkan sedikit lebih maju sebagai pemain nomor 10.

