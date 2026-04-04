Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan

JawaPos.com–Persipura Jayapura tak ingin terlena dengan catatan positif jelang laga pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Pelatih Rahmad Darmawan menegaskan timnya tetap waspada saat menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Batakan, Sabtu (4/4).

Meski secara performa Persipura Jayapura lebih unggul, Rahmad Darmawan enggan menganggap remeh lawan. Dia menilai Persiba tetap berpotensi menyulitkan, terutama saat bermain di kandang sendiri.

Persipura datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Deltras FC pada laga sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim berjuluk Mutiara Hitam dalam menjaga peluang promosi ke Super League musim depan.

Di sisi lain, Persiba justru tengah dalam tren kurang baik. Tim berjuluk Beruang Madu belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Kemenangan terakhir mereka terjadi saat mengalahkan PS Barito Putera dengan skor tipis 1-0 pada Januari lalu. Namun, kondisi itu tidak membuat Rahmad Darmawan lengah.

Dia menegaskan, statistik bukan jaminan hasil di lapangan, apalagi Persiba punya catatan mampu merepotkan tim-tim kuat saat bermain di Batakan.

”Tentu ini bukan pertandingan mudah. Saya berharap semua pemain bisa mengeluarkan kemampuan maksimal dan siap untuk pertandingan,” ujar Rahmad dikutip dari ileague.id.

Dia juga menyoroti bagaimana Persiba mampu mengalahkan Barito Putera di kendang. Menurut dia itu menjadi sinyal bahaya bagi timnya.