Misi Berbeda di Batakan: Persipura Kejar Promosi, Persiba Hindari Degradasi

JawaPos.com–Persipura Jayapura membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Persiba Balikpapan di Stadion Batakan, Sabtu (4/4). Dalam laga lanjutan Pegadaian Championship 2025/26, tim Mutiara Hitam datang dengan kekuatan penuh setelah pelatih Rahmad Darmawan memboyong 23 pemain terbaiknya.

Salah satu pemain Persipura Rafael Sunuk memastikan, seluruh skuad dalam kondisi siap tempur. Persiapan matang telah dilakukan sejak di Jayapura sebelum tim bertolak ke Balikpapan.

Menurut Rafael, target mencuri poin menjadi motivasi utama tim. Dia menyebut hasil positif di laga ini ingin dipersembahkan untuk masyarakat Papua sekaligus menjaga peluang promosi ke Super League musim depan.

”Kami semua pemain siap untuk pertandingan ini. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik di Jayapura. Target kami tentu ingin membawa pulang poin dari Balikpapan,” ujar Rafael Sunuk dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, Rahmad Darmawan menegaskan bahwa laga ini tidak akan berjalan mudah. Dia menilai Persiba Balikpapan akan tampil habis-habisan karena sedang berjuang keluar dari ancaman degradasi.

Saat ini, Persiba Balikpapan berada di posisi ke-9 klasemen sementara dengan 17 poin, hanya sedikit di atas zona merah. Kondisi tersebut membuat tim berjuluk Beruang Madu dipastikan tampil dengan motivasi tinggi di hadapan pendukung sendiri.

”Pertandingan ini sangat penting, bukan hanya bagi kami yang ingin promosi, tetapi juga bagi Persiba yang ingin bertahan di kompetisi,” kata Rahmad.

Sementara itu, Persipura Jayapura sedang berada di papan atas klasemen. Mereka menempati posisi kedua dengan raihan 43 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, PSS Sleman.