Gennaro Gattuso Pilih Angkat Kaki Usai Gagal Bawa Gli Azzurri ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kursi pelatih Timnas Italia kembali kosong. Gennaro Gattuso resmi mengundurkan diri setelah gagal membawa Gli Azzurri lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil lewat kesepakatan bersama dengan FIGC, seperti diumumkan Sabtu.

Gattuso mengaku keputusan tersebut tidak mudah. Namun ia merasa langkah mundur adalah yang terbaik setelah target utama tidak tercapai.

“Dengan berat hati, saya menganggap masa jabatan saya telah berakhir,” ujarnya.

Menariknya, mundurnya Gattuso bukan satu-satunya. Sebelumnya, Presiden FIGC Gabriele Gravina dan legenda Italia Gianluigi Buffon yang menjabat kepala delegasi juga sudah lebih dulu melepas jabatan. Alasannya sama: kegagalan membawa Italia kembali ke panggung Piala Dunia.

Langkah Italia terhenti di fase play-off setelah kalah dramatis dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti. Hasil ini terasa makin pahit karena memperpanjang catatan buruk Italia.

Italia kini harus menelan kenyataan pahit: tiga kali berturut-turut gagal tampil di Piala Dunia. Sebelumnya, mereka juga absen di edisi 2018 dan 2022, sesuatu yang dulu nyaris tak terpikirkan untuk negara dengan sejarah besar di sepak bola dunia.

Gattuso sendiri baru menangani Italia sejak Juni 2025. Meski singkat, ia mengaku bangga pernah memimpin tim nasional. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para fans yang terus mendukung tim.

“Saya akan selalu membawa Azzurri di hati,” katanya.