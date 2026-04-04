Antara
04 April 2026, 15.53 WIB

Gennaro Gattuso Pilih Angkat Kaki Usai Gagal Bawa Gli Azzurri ke Piala Dunia 2026

Gennaro Gattuso mundur sebagai pelatih Timnas Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jadi kegagalan ketiga beruntun Italia. (Dok. FIGC)

JawaPos.com - Kursi pelatih Timnas Italia kembali kosong. Gennaro Gattuso resmi mengundurkan diri setelah gagal membawa Gli Azzurri lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil lewat kesepakatan bersama dengan FIGC, seperti diumumkan Sabtu.

Gattuso mengaku keputusan tersebut tidak mudah. Namun ia merasa langkah mundur adalah yang terbaik setelah target utama tidak tercapai.

“Dengan berat hati, saya menganggap masa jabatan saya telah berakhir,” ujarnya.

Menariknya, mundurnya Gattuso bukan satu-satunya. Sebelumnya, Presiden FIGC Gabriele Gravina dan legenda Italia Gianluigi Buffon yang menjabat kepala delegasi juga sudah lebih dulu melepas jabatan. Alasannya sama: kegagalan membawa Italia kembali ke panggung Piala Dunia.

Langkah Italia terhenti di fase play-off setelah kalah dramatis dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti. Hasil ini terasa makin pahit karena memperpanjang catatan buruk Italia.

Italia kini harus menelan kenyataan pahit: tiga kali berturut-turut gagal tampil di Piala Dunia. Sebelumnya, mereka juga absen di edisi 2018 dan 2022, sesuatu yang dulu nyaris tak terpikirkan untuk negara dengan sejarah besar di sepak bola dunia.

Gattuso sendiri baru menangani Italia sejak Juni 2025. Meski singkat, ia mengaku bangga pernah memimpin tim nasional. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para fans yang terus mendukung tim.

“Saya akan selalu membawa Azzurri di hati,” katanya.

Kini, pertanyaan besar muncul: siapa yang akan membangkitkan kembali kejayaan Italia? Karena untuk negara dengan empat gelar juara dunia, absen terlalu lama bukan lagi sekadar hasil buruk, tapi krisis yang harus segera diatasi.

Editor: Edy Pramana
Tags
Artikel Terkait
Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Italia Hindari Cemoohan, Gennaro Gattuso Pilih Main di Bergamo Kontra Irlandia Utara

26 Maret 2026, 02.02 WIB

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik - Image
Sepak Bola Dunia

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik

26 Maret 2026, 02.00 WIB

Gianluigi Buffon Tegaskan Timnas Italia Masih Menunggu Federico Chiesa untuk Play-off Piala Dunia - Image
Sepak Bola Dunia

Gianluigi Buffon Tegaskan Timnas Italia Masih Menunggu Federico Chiesa untuk Play-off Piala Dunia

23 November 2025, 02.47 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

