Antara
05 April 2026, 00.25 WIB

4 Pemain Semen Padang Tak Bermain Hadapi Persib Bandung, Berikut Komentar Imran Nahumarury

Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kota Padang, Sabtu, (4/4/2026). Antara/HO-Humas Semen Padang FC

JawaPos.com - Sebanyak empat pemain Semen Padang FC hampir dipastikan tidak bermain saat klub asal Ranah Minang tersebut melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Minggu (5/4).

"Keempat pemain itu Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak," kata Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury di Kota Padang, Sabtu (4/4).

Eks Pelatih Malut United tersebut mengatakan absennya keempat pemain itu cukup disayangkan bagi Semen Padang FC, mengingat lawan yang akan dihadapi merupakan pemuncak klasemen sementara.

"Sangat disayangkan, karena kalau ada mereka akan menambah opsi saya," ujarnya.

Namun, Imran optimistis hasil positif tetap bisa didapatkan anak asuhnya karena sepak bola merupakan permainan tim. Artinya, ketika satu pemain bermasalah, maka bisa digantikan dengan yang lainnya.

Ia juga menaruh kepercayaan para pemain lain bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak.

"Sepak bola adalah kerja tim dan saya percaya mereka bisa menggantikan beberapa pemain yang tidak bisa tampil," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan secara umum para pemain Semen Padang dalam kondisi siap untuk menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Super League. Dari beberapa latihan terakhir, tim juga menyiapkan sejumlah opsi agar bisa diterapkan saat pertandingan.

"Secara keseluruhan semua dalam kondisi siap main, dan saya masih punya satu hari untuk menentukan siapa saja yang akan bermain besok malam," ujarnya.

Artikel Terkait
Persib Bandung Lontarkan Perang Urat Saraf, Percaya Diri Punya Pertahanan Lebih Baik dari Semen Padang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Lontarkan Perang Urat Saraf, Percaya Diri Punya Pertahanan Lebih Baik dari Semen Padang!

04 April 2026, 21.54 WIB

Ambisi Besar Kiper Persib Teja Paku Alam Pulang Ke Tanah Kelahiran untuk Kalahkan Semen Padang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Ambisi Besar Kiper Persib Teja Paku Alam Pulang Ke Tanah Kelahiran untuk Kalahkan Semen Padang!

04 April 2026, 18.52 WIB

Julio Cesar Pulih 100 Persen, Persib Bandung Bidik Tiga Poin Krusial di Kandang Semen Padang FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Julio Cesar Pulih 100 Persen, Persib Bandung Bidik Tiga Poin Krusial di Kandang Semen Padang FC

04 April 2026, 18.06 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

