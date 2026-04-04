4 Pemain Semen Padang Tak Bermain Hadapi Persib Bandung, Berikut Komentar Imran Nahumarury

JawaPos.com - Sebanyak empat pemain Semen Padang FC hampir dipastikan tidak bermain saat klub asal Ranah Minang tersebut melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Minggu (5/4).

"Keempat pemain itu Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak," kata Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury di Kota Padang, Sabtu (4/4).

Eks Pelatih Malut United tersebut mengatakan absennya keempat pemain itu cukup disayangkan bagi Semen Padang FC, mengingat lawan yang akan dihadapi merupakan pemuncak klasemen sementara.

"Sangat disayangkan, karena kalau ada mereka akan menambah opsi saya," ujarnya.

Namun, Imran optimistis hasil positif tetap bisa didapatkan anak asuhnya karena sepak bola merupakan permainan tim. Artinya, ketika satu pemain bermasalah, maka bisa digantikan dengan yang lainnya.

Ia juga menaruh kepercayaan para pemain lain bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak.

"Sepak bola adalah kerja tim dan saya percaya mereka bisa menggantikan beberapa pemain yang tidak bisa tampil," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan secara umum para pemain Semen Padang dalam kondisi siap untuk menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Super League. Dari beberapa latihan terakhir, tim juga menyiapkan sejumlah opsi agar bisa diterapkan saat pertandingan.