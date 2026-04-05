Persib Tak Mau Terpeleset di Padang, Bojan Hodak Wanti-wanti Kebangkitan Semen Padang

JawaPos.com–Persaingan di papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin memanas. Persib Bandung tak ingin terpeleset saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-26. Meski lawan berada di papan bawah, Maung Bandung memilih tetap waspada.

Laga Persib Bandung lawan Semen Padang ini dijadwalkan berlangsung di Stadion H Agus Salim, Minggu (5/4). Bermain di kandang lawan jelas menjadi tantangan tersendiri, apalagi Semen Padang tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada lanjutan super league.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, timnya tidak akan memandang remeh situasi tersebut. Dia menyebut perubahan positif yang dialami Semen Padang di super league setelah ditangani pelatih lokal Imran Nahumarury patut diwaspadai.

”Kami tahu mereka sedang berjuang keluar dari zona bawah. Itu membuat pertandingan jadi lebih sulit. Tapi kami akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil positif,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, posisi Persib di puncak klasemen justru membuat tekanan semakin besar. Banyak tim disebutnya memiliki motivasi ekstra untuk menghentikan laju Maung Bandung. Terlebih, peluang mencetak sejarah dengan meraih hattrick juara menjadi sorotan utama musim ini.

Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya menjaga fokus penuh di setiap pertandingan. Dia bahkan mengibaratkan sembilan laga tersisa sebagai partai final yang harus dimenangkan.

”Kami anggap semua laga ke depan seperti final. Kami tidak ingin bergantung pada hasil tim lain. Yang penting adalah bagaimana kami menentukan nasib sendiri,” tegas Bojan Hodak.

Sikap tersebut menunjukkan Persib tidak ingin terlena oleh posisi di klasemen. Konsistensi menjadi kunci jika mereka ingin menjaga peluang juara tetap terbuka hingga akhir musim.