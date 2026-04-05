Tiga Pemain yang Tampil Buruk dalam Kekalahan Real Madrid di Kandang Mallorca

JawaPos.com–Real Madrid tampil di bawah standar saat kalah 2-1 dari Mallorca di Stadion Iberostar. Los Blancos kesulitan menciptakan peluang bersih, kehilangan konsentrasi di momen penting, dan terlihat tidak memiliki arah permainan yang jelas sepanjang laga.

Melansir The Real Champs, beberapa pemain Real Madrid tampil jauh dari harapan. Tapi ada tiga nama yang paling mencuri perhatian karena performa buruk mereka saat laga la liga lawan Mallorca.

1. Brahim Diaz Brahim Diaz bisa dibilang menjadi pemain paling mengecewakan di lapangan. Sebagai salah satu motor serangan Real Madrid, dia gagal memberi dampak berarti sepanjang pertandingan lawan Mallorca.

Brahim Diaz terlalu sering berdiri di area yang sudah dipenuhi pemain Mallorca, alih-alih bergerak mencari ruang untuk menerima umpan atau membuka celah di pertahanan lawan. Dia terlihat pasif dan tidak cukup agresif saat Real Madrid membutuhkan kreativitas di sepertiga akhir lapangan.

Statistiknya juga sangat buruk. Brahim tidak menciptakan peluang, gagal melewati lawan lewat dribel, dan bahkan tidak mampu memancing pelanggaran dari pemain Mallorca.

Penampilan ini terasa makin mengecewakan karena sebelumnya ia tampil cukup menjanjikan saat menghadapi Manchester City. Namun, melawan Mallorca, Brahim benar-benar tenggelam.

2. Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga juga tampil jauh di bawah ekspektasi. Momen paling fatal tentu terjadi saat dia gagal mengantisipasi pergerakan Manu Morlanes dalam proses gol pertama Mallorca.

Kesalahan itu memperlihatkan kurangnya fokus dan disiplin bertahan. Meski Camavinga sempat menunjukkan beberapa aksi positif, seperti merebut bola dan melepaskan umpan bagus, penampilan keseluruhannya tetap tidak cukup baik.