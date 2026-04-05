Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 18.31 WIB

Madura United Siap Tampil Lepas Lawan Borneo FC, Target Tiga Poin di Kandang

Madura United FC bersiap menjamu Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26. (Istimewa)

JawaPos.com–Madura United FC bersiap menghadapi tantangan berat saat menjamu Borneo FC Samarinda pada lanjutan BRI Super League 2025/26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Minggu malam (5/4).

Laga super league ini menjadi momen penting bagi Madura United dan Borneo FC dengan kepentingan berbeda. Di satu sisi, Borneo FC datang dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini.

Tim berjuluk Pesut Etam tersebut kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 54 poin, hanya terpaut dari Persib Bandung di puncak. Konsistensi performa menjadi modal utama tim tamu dalam perburuan gelar.

Sementara itu, situasi berbeda tengah dialami Madura United. Laskar Sape Kerrab masih terjebak di papan bawah dan berupaya keras keluar dari zona merah.

Dalam 10 pertandingan terakhir, mereka belum sekalipun meraih kemenangan. Tiga poin terakhir yang diraih bahkan sudah cukup lama, yakni saat mengalahkan Semen Padang FC dengan skor telak 5-1 pada akhir Desember 2025.

Caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan maksimal jelang laga penting ini. Dia menilai waktu yang tersedia dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pemain.

”Persiapan berjalan baik. Kami punya waktu cukup panjang sebelum pertandingan melawan Borneo FC,” ujar Rakhmad Basuki, Sabtu (4/4) dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, suasana tim juga berada dalam kondisi positif. Para pemain menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi latihan, meski tetap menjalani program dengan intensitas serius.

”Semua pemain terlihat menikmati latihan, tapi tetap fokus dan bekerja keras. Ini jadi modal penting untuk pertandingan nanti,” tambah Rakhmad Basuki.

