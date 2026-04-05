Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 18.13 WIB

Kemenangan Tipis atas PSIM, Egy Sebut Chemistry Tim Dewa United Makin Kuat

Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri. (Istimewa)

JawaPos.com–Kemenangan tipis yang diraih Dewa United Banten FC atas PSIM Jogjakarta menjadi bukti pentingnya kerja sama tim di atas lapangan. Laga super league di Banten International Stadium, Jumat (3/4), Dewa United menang 1-0 lewat gol penalti Alex Martins.

Sorotan memang sempat mengarah kepada Egy Maulana Vikri yang dinobatkan sebagai Player of the Match laga super league Dewa United vs PSIM Jogjakarta. Namun, pemain bernomor punggung 10 tersebut justru memilih merendah dan menegaskan bahwa kemenangan tim adalah hasil kerja kolektif, bukan individu.

Sepanjang pertandingan, Egy tampil aktif dalam membangun serangan dan menjadi motor permainan Dewa United. Pergerakannya kerap merepotkan lini pertahanan PSIM, meski gol kemenangan laga super league itu akhirnya datang dari titik putih.

Menurut Egy, laga melawan PSIM bukan pertandingan yang mudah. Dia menilai lawan memberikan tekanan dan perlawanan yang cukup menyulitkan hingga peluit akhir dibunyikan. Baginya, detail kecil dalam permainan menjadi faktor pembeda dalam hasil akhir.

”PSIM bermain bagus, kami juga bermain bagus. Sepak bola kadang ditentukan oleh kesalahan kecil, dan kami bersyukur bisa menjaga konsistensi,” ujar Egy usai laga dikutip dari ileague.id.

Selain itu, Egy juga menyoroti chemistry antar pemain yang dinilainya semakin solid. Dia mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tim terletak pada komunikasi dan saling menutupi kekurangan di lapangan.

Dalam situasi tertentu, ketika ada pemain melakukan kesalahan, rekan setim lain langsung memberikan dukungan dan menutup celah yang ada. Hal ini dinilai menjadi faktor penting yang membuat Dewa United mampu meredam agresivitas PSIM sepanjang pertandingan.

”Kami bermain sebagai satu kesatuan. Kalau ada kesalahan, pasti ada yang membantu. Itu penting dalam sepak bola,” tambah Egy.

Lebih jauh, Egy menyebut kemenangan ini memberikan dorongan moral yang besar bagi tim untuk menghadapi laga berikutnya. Dia menekankan bahwa setiap pemain harus siap memberikan performa terbaik saat dipercaya pelatih.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore