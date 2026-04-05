Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 18.22 WIB

Persija Incar Tiga Poin di Lampung, Mauricio Souza Waspadai Permainan Bhayangkara FC

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram @mauricio___souza_)

JawaPos.com–Persija Jakarta datang dengan tekad kuat saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laga akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Laga lawan Bhayangkara FC itu menjadi momentum bagi Macan Kemayoran Persija Jakarta untuk kembali ke jalur kemenangan. Dalam dua pertandingan terakhir super league, Persija harus puas dengan hasil imbang.

Situasi tersebut membuat tim asuhan Mauricio Souza semakin termotivasi untuk meraih hasil maksimal di laga tandang ini. Tiga poin menjadi target utama demi menjaga posisi mereka di papan klasemen.

Mauricio Souza memastikan bahwa persiapan tim berjalan sesuai rencana. Meski sempat terkendala absennya beberapa pemain karena panggilan tim nasional dan cedera, kondisi skuad kini disebut sudah jauh lebih siap.

”Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Memang dalam beberapa waktu terakhir kami tidak selalu tampil dengan kekuatan penuh, tetapi tim Persija tetap menunjukkan komitmen tinggi. Kami percaya bisa memberikan performa terbaik di pertandingan lawan Bhayangkara FC ini,” ujar pelatih asal Brasil tersebut dikutip dari ileague.id.

Rizky Ridho dan rekan-rekan diharapkan mampu tampil solid sepanjang laga. Mauricio menekankan pentingnya menjaga fokus, terutama saat menghadapi tekanan dari tim tuan rumah yang tengah dalam performa impresif.

Bhayangkara FC memang bukan lawan yang mudah. Tim tersebut sedang dalam tren positif setelah meraih lima kemenangan beruntun. Performa tersebut membuat mereka menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai di putaran kedua musim ini.

Mauricio pun mengakui kekuatan lawan, terutama dalam hal organisasi pertahanan. Menurut dia, Bhayangkara FC memiliki lini belakang yang disiplin dan sulit ditembus.

”Mereka tim yang berkembang dengan baik dan punya pertahanan yang solid. Tapi kami sudah terbiasa menghadapi tim dengan karakter seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa bermain efektif saat menyerang dan memanfaatkan peluang sekecil apa pun,” jelas Mauricio Souza.

