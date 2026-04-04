Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 02.27 WIB

Jelang Lawan Persija Jakarta, Bhayangkara FC Percaya Diri Meski Tanpa Pemain Kunci

Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster memberi instruksi kepada pemain saat sesi latihan jelang laga melawan Arema FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. (Bhayangkara FC)

JawaPos.com - Menjelang pekan ke-26 Super League 2025/2026, Bhayangkara Presisi Lampung FC menunjukkan kesiapan penuh untuk menjamu Persija Jakarta.

Laga yang akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim tengah memburu hasil maksimal.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, memastikan kondisi timnya dalam situasi yang sangat positif.

Ia menyebut suasana ruang ganti kondusif, dengan seluruh pemain berada dalam kondisi mental yang prima usai mencatat lima kemenangan beruntun.

“Perasaan kami bagus. Semua pemain fokus 100% dan siap 100% untuk pertandingan ini,” ujar Munster dikutip dari ileague.id.

Catatan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Bhayangkara FC untuk menghadapi Persija.

Terlebih, pada pertemuan pertama Desember lalu, mereka harus mengakui keunggulan Macan Kemayoran dengan skor telak 0-3. Namun, Munster enggan terlalu larut dalam hasil tersebut.

Menurutnya, komposisi tim saat ini sudah jauh berbeda setelah adanya perombakan di pertengahan musim. Ia menilai skuad Bhayangkara kini lebih solid dan kompetitif.

“Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang kami fokus pada pertandingan ini,” tegas pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

