Mauricio Souza Beberkan Kondisi Pemainnya Usai Kembali dari Timnas Indonesia, 2 Pemain bakal Absen Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Pelatih Persija Mauricio Souza menyebut pemain asuhannya yang kembali dari membela timnas Indonesia berada dalam kondisi baik, kecuali Dony Tri Pamungkas dan Mauro Ziljstra.

Pada FIFA Series 2026 yang diikuti timnas Indonesia belum lama ini, Persija menyumbang empat pemain. Selain Dony dan Mauro, Persija juga menyumbang Jordi Amat dan Rizky Ridho.

“Pemain-pemain yang tiba dari timnas datang dengan baik semua dalam fisiknya, mentalnya. Cuma Dony yang ada sedikit masalah, butuh recovery waktu kemarin. Mauro lebih cedera serius, pasti dia absen itu sedikit lama lah tidak bisa main. Tapi, semuanya yang lain sudah siap untuk hadapi pertandingan besok,” kata Souza pada jumpa pers menjelang pertandingan Super League melawan Bhayangkara FC.

Pertandingan Persija melawan Bhayangkara FC akan dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4).

Menghadapi Bhayangkara yang mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik, Souza mengatakan Persija memiliki cara bermain sendiri yang mengandalkan serangan meski akan bermain di kandang lawan.

“Kita ada DNA Persija sendiri, kita sudah punya cara untuk kita main. Dan kita akan coba raih kemenangan di mana pun, siapa pun yang kita hadapi di liga ini. Mungkin kita bisa ganti strategi satu atau lain, tapi tim kita akan ofensif dan main ke depan untuk menyerang lawan. Karena seperti itu saya suka lihat sepak bola, dan tim saya suka main seperti itu,” ucap pelatih asal Brasil itu.

“Jadi besok tim kami harus seimbang di dalam lapangan, tapi kami akan cari kemenangan dari menit pertama,” katanya.

Bhayangkara FC memiliki rekor bagus menjelang pertandingan melawan Persija dengan catatan lima kemenangan berturut-turut. Meski demikian, Souza tidak cemas dengan fakta itu dan memilih fokus kepada kekuatan timnya sendiri.