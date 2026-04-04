Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 02.13 WIB

Misi Balas Dendam Bhayangkara FC! Paul Munster Tantang Persija Jakarta: Siap 100 Persen Hancurkan Macan Kemayoran

Bhayangkara FC penuh percaya diri jelang duel panas kontra Persija Jakarta di Lampung. (Bhayangkara FC)

JawaPos.com — Ambisi besar diusung Bhayangkara Presisi Lampung FC saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Laga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga momentum pembuktian kekuatan baru tim tuan rumah.

Atmosfer optimisme begitu terasa di dalam skuad Bhayangkara FC jelang duel panas tersebut. Tim asuhan Paul Munster datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatatkan lima kemenangan beruntun.

Performa impresif itu menjadi modal penting untuk menghadapi salah satu tim besar di kompetisi. Konsistensi permainan dan mental bertanding yang meningkat membuat Bhayangkara FC berani memasang target tinggi di laga ini.

“Perasaan kami bagus. Semua pemain fokus 100% dan siap 100% untuk pertandingan ini,” ujar Munster.

Pernyataan tersebut menggambarkan kesiapan penuh timnya dalam menghadapi tekanan laga besar.

Kepercayaan diri itu bukan tanpa alasan karena performa tim terus menanjak dalam beberapa pekan terakhir. Chemistry antarpemain juga terlihat semakin solid, terutama setelah perubahan komposisi tim di tengah musim.

Pertemuan pertama pada Desember 2025 memang meninggalkan luka bagi Bhayangkara FC setelah kalah telak 0-3 dari Persija Jakarta. Namun, Munster memilih untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang kekalahan tersebut.

Ia menegaskan kondisi timnya kini sudah jauh berbeda dibandingkan putaran pertama. Perombakan besar yang dilakukan membuat Bhayangkara FC tampil dengan wajah baru yang lebih kompetitif.

“Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang kami fokus pada permainan ini,” tegasnya. Kalimat tersebut menjadi penegasan timnya tidak ingin terbebani oleh hasil sebelumnya.

