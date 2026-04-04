Lawan Bhayangkara FC, Persija Jakarta Tegaskan Bakal Main Ofensif

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menegaskan anak asuhnya bakal bermain menyerang guna memenangkan pertandingan melawan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam pertandingan Super League.

"Kami akan tetap mengusung filosofi permainan ofensif. Kami tetap sebagai tim yang ingin menyerang dan memenangkan pertandingan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian strategi di lapangan," katanya di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa melawan Bhayangkara di kandang bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih mereka memiliki kekuatan, terutama dalam bertahan, oleh karena itu Persija juga akan bermain secara efektif dalam menyerang dan menciptakan gol.

"Saya kira performa mereka (Bhayangkara) meningkat pada putaran kedua kompetisi dengan kekuatan utama ada di pertahan. Tapi tim kami telah terbiasa menghadapi karakter permainan serupa," kata dia.

Mauricio Souza pun optimis dapat meraih hasil maksimal pada pertandingan nanti, meskipun skuadnya tidak dalam kondisi penuh akibat sejumlah pemain mengalami cedera.

“Memang kami tidak memiliki seluruh pemain untuk pertandingan ini, tetapi kami percaya bisa tampil maksimal. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik," katanya.

Ia memastikan seluruh pemain yang tersedia telah dipersiapkan secara fisik dan mental untuk menghadapi laga tersebut, sehingga, absennya beberapa pemain, termasuk yang mengalami cedera, tidak akan mengurangi kekuatan tim secara signifikan.

“Kami percaya dengan kedalaman skuad yang ada. Siapa pun yang diturunkan, kami yakin bisa memberikan kontribusi terbaik,” kata dia.