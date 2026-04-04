Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
05 April 2026, 01.46 WIB

Lawan Bhayangkara FC, Persija Jakarta Tegaskan Bakal Main Ofensif

Pelatih Persija Mauricio Souza. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menegaskan anak asuhnya bakal bermain menyerang guna memenangkan pertandingan melawan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam pertandingan Super League.

"Kami akan tetap mengusung filosofi permainan ofensif. Kami tetap sebagai tim yang ingin menyerang dan memenangkan pertandingan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian strategi di lapangan," katanya di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa melawan Bhayangkara di kandang bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih mereka memiliki kekuatan, terutama dalam bertahan, oleh karena itu Persija juga akan bermain secara efektif dalam menyerang dan menciptakan gol.

"Saya kira performa mereka (Bhayangkara) meningkat pada putaran kedua kompetisi dengan kekuatan utama ada di pertahan. Tapi tim kami telah terbiasa menghadapi karakter permainan serupa," kata dia.

Mauricio Souza pun optimis dapat meraih hasil maksimal pada pertandingan nanti, meskipun skuadnya tidak dalam kondisi penuh akibat sejumlah pemain mengalami cedera.

“Memang kami tidak memiliki seluruh pemain untuk pertandingan ini, tetapi kami percaya bisa tampil maksimal. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik," katanya.

Ia memastikan seluruh pemain yang tersedia telah dipersiapkan secara fisik dan mental untuk menghadapi laga tersebut, sehingga, absennya beberapa pemain, termasuk yang mengalami cedera, tidak akan mengurangi kekuatan tim secara signifikan.

“Kami percaya dengan kedalaman skuad yang ada. Siapa pun yang diturunkan, kami yakin bisa memberikan kontribusi terbaik,” kata dia.

Dalam klasemen sementara BRI Indonesia Super League 2025/2026, Persija Jakarta saat ini berada pada peringkat dua dengan poin 54 dari 25 pertandingan. Sementara itu Bhayangkara Presisi Lampung FC masih berada di peringkat ke enam klasemen dengan poin 41 dari 25 pertandingan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore