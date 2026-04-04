Antonius Oskarianto Adur
05 April 2026, 00.17 WIB

Ciptakan 6 Kreasi Peluang tapi Sulit Cetak Gol, Jean-Paul Van Gastel Bongkar Penyebab Kekalahan PSIM Yogyakarta dari Dewa United

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. (Dok. PSIM Yogyakarta)

JawaPos.com - Penyelesaian akhir masih menjadi masalah dari PSIM Yogyakarta yang kalah dari Dewa United di Super League pekan ke-26. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Banten International Stadium, Jumat (3/4).

Jean-Paul Van Gastel mengatakan penyelesaian akhir masih menjadi masalah. PSIM Yogyakarta harus menciptakan banyak peluang untuk bisa mencetak satu gol.

"Sepanjang musim ini kita memiliki beberapa masalah kelengkapan penyelesaian di sepertiga akhir lapangan. Kita butuh banyak sekali peluang sebelum kita membuat satu gol sehingga hal itu menguras terlalu banyak energi,” kata Jean-Paul Van Gastel yang dikutip laman resmi PSIM, Sabtu (4/4).

Meskipun demikian, Jean-Paul Van Gastel ingin PSIM menciptakan banyak peluang berbahaya. Selain itu, mereka harus segera mencetak lebih banyak gol dari peluang yang diciptakannya.

"Setidaknya kita telah menciptakan peluang berbahaya di kotak penalti tim musuh. Pada waktu tertentu kita harus segera membuat gol dari peluang berharga tersebut,” tambah pelatih asal Belanda tersebut.

Melihat statistik pertandingan, PSIM berhasil unggul dalam menciptakan peluang. Laskar Mataram mampu menciptakan enam kreasi peluang dibandingkan Dewa United yang hanya punya dua kreasi peluang.

Jumlah tendangan yang dilepaskan PSIM juga lebih banyak. Tim tamu melepaskan 14 tendangan dan tiga tendangan tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan Dewa United yang hanya melepaskan tujuh tendangan dan tiga tendangan tepat sasaran.

Meski buruk dalam penyelesaian akhir, Van Gastel tetap memuji perjuangan tim asuhannya. Pelatih 53 tahun tersebut hanya bisa pasrah PSIM mengalami kekalahan dari Dewa United.

“Anda selalu berharap tim asuhan Anda memiliki karakter pantang menyerah, terus berjalan, dan saling mendorong satu sama lain. Saya rasa, kami telah membuktikan (tertinggal lebih dulu, lalu menyamakan kedudukan) pada musim ini,” ujar Van Gastel.

