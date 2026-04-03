Ketika Pemain Asing PSIM Yogyakarta Ini Begitu Antusias Jalani Laga Sulit Lawan Dewa United

JawaPos.com – Pemain asing PSIM Yogyakarta, Franco Ramos Mingo, memastikan dirinya bersama dan rekan-rekannya sudah siap tempur untuk laga pekan ke-26 Super League 2025/2026. Bek asal Argentina itu menyebutkan timnya mewaspadai penuh kekuatan Dewa United FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (3/4) malam nanti.

“Kita sudah mendapatkan libur enam hari, namun melaluinya juga tetap dengan latihan mandiri. Dan, saat kembali lagi, saya masih sangat fit untuk laga nanti secara fisik,” kata Franco Ramos.

Melawan Dewa United, pemilik nomor punggung 4 di PSIM itu menyebutkan dia sudah cukup memahami kekuatan tuan rumah. “Dewa United punya banyak pemain berkualitas dan berpengalaman di kompetisi. Dan, ini tentu saja akan jadi laga yang sangat berat,” ucap Franco Ramos.

Kewaspadaan Franco Ramos sangat beralasan, terlebih dengan hanya tersisa sembilan laga saja musim ini. Fakta itu membuat Laskar Mataram bertekad mengamankan poin di Serang untuk dapat menjaga target sejak awal kompetisi untuk tak terdegradasi.

Pada papan klasemen sementara saat ini, PSIM ada di peringkat 8 dari 18 tim dengan koleksi 38 poin. Meski ada di posisi yang terbilang relatif aman, namun pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel, menyebut posisi anak asuhannya saat ini masih belum aman.

Franco Ramos sendiri menjadi salah satu pemain asing andalan PSIM musim ini. Tercatat dia tampil sebanyak 22 pertandingan dengan total 1.963 menit bermain. Dia hampir selalu bermain 90 menit, kecuali pada laga pekan ke-17 saat diganjar kartu merah pada menit ke-73 pada laga tandang lawan Madura United FC.