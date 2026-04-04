Manchester City Pertimbangkan Kontrak Baru untuk Rodri di Tengah Ketertarikan Real Madrid

JawaPos.com - Masa depan Rodri mulai menjadi salah satu topik paling panas menjelang bursa transfer musim panas. Real Madrid memang sudah lama mengagumi gelandang asal Spanyol tersebut, tetapi peluang mereka untuk mendapatkan pemain Manchester City itu tampaknya semakin sulit.

Melansir akun X Fabrizio Romano, Man City sudah bergerak lebih dulu dengan menawarkan kontrak baru kepada Rodri. Klub ingin memastikan salah satu pemain terpenting mereka tidak pergi begitu saja, apalagi kontraknya saat ini akan habis pada 2027.

Situasi ini membuat Real Madrid harus berpikir ulang. Sebab jika Rodri menerima tawaran kontrak baru, maka peluang untuk membawanya ke Santiago Bernabeu akan semakin kecil.

Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Fabrizio Romano menyebut bahwa Rodri masih mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari proyek olahraga, situasi keluarga, hingga kehidupan pribadinya sebelum memutuskan masa depan.

Rodri sendiri sebelumnya sempat membuka pintu untuk kemungkinan pindah ke Madrid. Ia mengaku ingin kembali bermain di Spanyol suatu hari nanti dan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Real Madrid, meski pernah bermain untuk Atletico Madrid. Namun, City tidak akan melepasnya dengan harga murah.

Jika Rodri menolak kontrak baru, Manchester City diperkirakan tetap akan meminta biaya transfer yang sangat besar pada musim panas nanti. Opsi lain adalah membiarkannya bertahan hingga kontraknya habis pada 2027 dan pergi secara gratis.

Di sisi lain, Real Madrid juga diyakini mulai berhati-hati karena usia Rodri yang akan menginjak 30 tahun serta riwayat cedera ACL yang sempat mengganggu performanya musim ini. Beberapa laporan bahkan menyebut Los Blancos kini mulai mempertimbangkan opsi gelandang yang lebih muda.