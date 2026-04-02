Antara
02 April 2026, 21.54 WIB

Arne Slot Ungkap Salah Berpeluang Besar Tampil Lawan Manchester City

Para pemain Liverpool beri penghormatan emosional kepada Mohamed Salah. (ig @mosalah) - Image

Para pemain Liverpool beri penghormatan emosional kepada Mohamed Salah. (ig @mosalah)

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan Mohamed Salah berpeluang besar untuk kembali tampil bersama The Reds dalam laga perempat final Piala FA di Stadion Etihad melawan tuan rumah Manchester City pada Sabtu (4/4) pukul 18.45 WIB, dikutip dari ANTARA.

Slot menyampaikan hal itu karena melihat pemulihan cedera otot Salah berjalan sangat baik, setelah dia mengalami cedera dalam kemenangan 4-0 menghadapi Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Anfield, dua pekan lalu.

Cedera ini membuat Salah melewatkan satu laga bersama Liverpool, saat The Reds dikalahkan Brighton & Hove Albion 1-2 tiga hari berikutnya dalam lanjutan Liga Inggris.

“Sudah dekat, sangat dekat (untuk kembali bermain)," kata Slot mengungkapkan kondisi terkini Salah, dikutip dari laman resmi Liverpool, Kamis.

Baru kali ini Salah mengalami cedera di musim ini, dengan Slot dalam kesempatan yang sama memuji bintang asal Mesir yang selalu sangat baik dalam menjaga kebugarannya.

"Ini contoh lain yang membuatnya spesial. Ketika dia cedera, sempat ada anggapan bahwa dia tidak akan tersedia untuk laga melawan City. Tapi Mo melihat saya dan berkata, ‘Saya pikir saya akan siap untuk melawan City'," kata pelatih asal Belanda itu.

"Dia sangat menjaga tubuhnya dalam jangka waktu lama sehingga pemulihannya sangat cepat. Jadi, dia akan kembali berlatih bersama tim besok dan jika semuanya berjalan baik, maka dia akan tersedia untuk pertandingan melawan City," katanya menambahkan. 

Tak hanya Salah, Slot juga optimistis Federico Chiesa akan ambil bagian dalam laga akhir pekan nanti, setelah sang pemain keluar dari skuad timnas Italia yang menjalani laga play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Dan Federico memang kembali dari tim nasional karena tidak bisa bermain. Tapi dia sudah berlatih bersama kami hari ini, jadi dia akan kembali berlatih besok dan kemungkinan siap untuk pertandingan akhir pekan." ungkap dia.

Editor: Banu Adikara
