M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 22.19 WIB

Vincent Kompany Yakin Harry Kane Fit saat Bayern Hadapi Real Madrid

Selebrasi Harry Kane setelah cetak gol lawan Atalanta. (Dok. Bayern Munchen)

JawaPos.com - Harry Kane memang belum berlatih penuh, tetapi Bayern Munich tampaknya belum terlalu panik. Manajer Vincent Kompany yakin striker andalannya itu masih punya peluang besar untuk tampil saat Bayern menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions pekan depan.

Kane sebelumnya absen pada pertandingan kedua Inggris di jeda internasional setelah mengalami nyeri otot. Kondisinya juga membuatnya tidak masuk skuad Bayern untuk laga Bundesliga melawan Freiburg akhir pekan ini.

Meski begitu, melansir Football Espana, Kompany menegaskan bahwa situasi Kane belum terlalu mengkhawatirkan.

“Harry berlatih dengan baik hingga hari Minggu. Kemudian dia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya saat menjalani tugas internasional. Itu akan memengaruhi pertandingan besok; dia tidak akan bisa bermain. Ini bukan situasi ideal. Tapi saya optimis tentang pertandingan hari Selasa.”

Komentar itu tentu menjadi kabar baik bagi Bayern. Kane sedang berada dalam performa luar biasa musim ini dan menjadi ancaman terbesar bagi Real Madrid.

Striker Inggris tersebut sudah mencetak 48 gol dalam 40 pertandingan musim ini. Bersama Luis Diaz dan Michael Olise, ia membentuk trio serangan yang sangat mematikan.

Bagi Real Madrid, kehadiran Kane jelas bisa menjadi masalah besar. Terlebih, mereka kemungkinan besar tidak akan diperkuat Thibaut Courtois di kedua leg perempat final.

Absennya kiper asal Belgia itu membuat Andriy Lunin berpotensi kembali menjadi starter. Lunin memang tampil cukup solid musim ini, tetapi banyak yang merasa level Courtois masih sulit digantikan, terutama saat menghadapi striker sekelas Kane.

Di sisi lain, Real Madrid juga mendapat beberapa kabar baik jelang laga besar tersebut. Eder Militao disebut sudah kembali fit, sementara Jude Bellingham juga mulai pulih setelah sempat absen cukup lama.

Namun, peluang Bellingham untuk langsung menjadi starter masih terbilang kecil karena ia baru bermain sekitar 20 menit sejak awal Februari.

Saat ini, Ferland Mendy dan Rodrygo Goes tampaknya menjadi dua nama yang paling berpotensi absen pada leg pertama di Santiago Bernabeu.

Editor: Edi Yulianto
