Wayne Rooney Soroti Fokus Harry Kane, Klub Tetap Prioritas Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Wayne Rooney menginginkan Harry Kane dalam kondisi prima dan tampil maksimal bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, meskipun ia ragu sang kapten akan berusaha meningkatkan peluangnya dengan terlalu melindungi diri dalam beberapa bulan ke depan.

Kane, yang melampaui Rooney sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris tiga tahun lalu, sedang menjalani musim paling produktif dalam kariernya yang penuh gol. Kane mencetak 48 gol dalam 40 penampilan bersama Bayern Munchen.

Rooney mengakui bagaimana performa Kane di Amerika Utara musim panas nantinya bisa menjadi kunci harapan tim nasional, tetapi ia percaya striker berusia 32 tahun itu akan sepenuhnya fokus membantu Bayern meraih kejayaan di Jerman maupun Eropa.

Raksasa Bavaria itu unggul sembilan poin di puncak Bundesliga dan lolos ke perempat final Liga Champions, jadi Rooney merasa Kane hanya akan memikirkan Piala Dunia 2026 setelah berakhirnya musim 2025/2026.

"Saya pikir aspek yang sangat penting bagi Inggris adalah memiliki Harry Kane dalam kondisi prima dan jika dia dalam kondisi prima, maka dia akan menjadi alasan utama mengapa kita (timnas Inggris) memenangkannya jika kita berhasil," kata Rooney kepada Press Association.

"Tetapi, jika Anda memasuki pertandingan apa pun dan Anda tidak sepenuhnya berkomitmen pada pertandingan itu karena Anda memikirkan hal lain (bersama klub), maka Anda berpotensi cedera."

"Setiap pemain akan memberi tahu Anda bahwa Anda bermain untuk klub dan ketika Anda bermain untuk klub, itulah yang terpenting sampai musim itu berakhir, lalu Anda pergi bersama Inggris, dan kemudian Inggris mengambil alih."

"Saya rasa dia (Kane) tidak akan melambat. Mudah-mudahan Bayern Munchen memenangkan liga cukup awal dan (pelatih kepala) Vincent Kompany memberinya sedikit bantuan (untuk istirahat)!"

Kane termasuk di antara 11 pemain inti yang absen dalam pertandingan imbang 1–1 melawan Uruguay, tetapi mantan penyerang Tottenham Hotspur itu akan kembali untuk pertandingan persahabatan melawan Jepang pada Rabu (1/4)